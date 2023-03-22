После проверки комиссией. Пещеры Киево-Печерской лавры открылись для паломников — УПЦ МП 22 марта, 16:00 Пещеры Киево-Печерской лавры (Фото:Пресс-центр УПЦ МП)

В среду, 22 марта, в Киево-Печерской лавре после проверки комиссией Министерства культуры и информационной политики дальние и ближние пещеры снова открыли паломникам.

Об этом сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Московского патриархата.

«22 марта 2023 комиссия Министерства культуры Украины провела работу по обследованию в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Как отметил смотритель этих пещер, около 11 они завершили работу. Теперь дальние и близкие пещеры открыты для паломников», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что члены комиссии досматривали мощи в присутствии представителей Лавры.

По словам смотрителя дальних пещер архимандрита Дамиана (Радзиховского), «комиссия завершила работу и к 16:00 пещеры сегодня будут открыты.

Ближние пещеры в среду, 22 марта, будут открыты для молитвенного поклонения.

Предварительно, ближние и дальние пещеры будут открыты ежедневно и будут работать по старому расписанию (9.00 утра до 16.00) до 29 марта.

Публичной информации о выводах работы комиссии пока нет.

Во вторник, 21 марта, в Киево-Печерской лавре закрыли вход в ближние пещеры с мощами святых, поскольку на территории лавры начала работу комиссия, которая определит, сохранены ли музейные экспонаты.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили о «ультиматум чиновников Минкульта» и о том, что у их требований нет юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра прекратил соглашение с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.