Обязательно правило. Как украинцам получить PESEL в Польше 2023 и для чего он нужен 10 мая, 19:09 Как получить PESEL в Польше 2023 (Фото:gopoland.net)

Для украинцев, въехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года получение PESEL обязательно. Каждый человек, имеющий постоянное место жительства в Польше, должен иметь свой уникальный PESEL.

PESEL – это аббревиатура от PEsel dla SELekcyjnych (переводится как идентификационный номер для национального отбора), является 11-значным идентификационным номером, который используется в Польше для идентификации лиц. Номер PESEL содержит информацию о дате рождения, полу и других идентифицирующих данных. Этот номер обязателен для многих официальных действий в Польше, поэтому важно получить его, если вы намерены проживать или работать в Польше.

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Как получить PESEL

PESEL является обязательным для получения определенных услуг и разрешений в Польше, таких как трудоустройство, получение водительских прав, оформление медицинской страховки и банковских счетов. Для получения PESEL в Польше в 2023 году необходимо придерживаться следующих шагов:



Обратиться в ближайшую местную регистрационную службу, которая отвечает за регистрацию жителей в Польше. Нужно иметь с собой паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо и статус в Польше, цветную фотографию не старше 6 месяцев и размером 35 на 45 мм. Также нужно сдать отпечатки пальцев (н е касается детей младше 12 лет). Заполните заявление на получение PESEL и подайте его в регистрационную службу или в Польскую службу иностранцев. После регистрации вам будет выдан PESEL. Обычно это занимает от 2 до 4 недель.

Зачем украинцам оформлять номер PESEL UKR

Украинцы, получившие номер PESEL, могут рассчитывать на следующие возможности:

Получение работы в Польше: в некоторых случаях для работы в Польше необходимо иметь PESEL.

Получение услуг в Польше: PESEL является обязательным для получения некоторых услуг в Польше, таких как медицинское страхование.

Открытие банковского счета в Польше: в некоторых случаях банки требуют номера PESEL для открытия счета в Польше.

Получение вида на жительство в Польше: для получения вида на жительство в Польше необходимо иметь номер PESEL UKR.

Граждане Украины, приезжающие на территорию Польши и желающие получить временную защиту, должны подать документы в течение 30 дней с даты въезда на территорию Польши. Ранее на получение номера PESEL со статусом UKR приходилось 90 дней. Номер PESEL UKR выдается на месте и полностью бесплатно. В связи с очередями во многих городах была введена предварительная регистрация — например, во Вроцлаве это можно сделать по телефону 71 777 87 77.