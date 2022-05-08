Знаменитый пес Патрон получил награду из рук Зеленского — видео

8 мая, 23:27
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Пес Патрон продолжает помогать в разминировании (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

Пес Патрон продолжает помогать в разминировании (Фото:Пан Пес Патрон/Twitter)

Пес Патрон, который работает в команде пиротехников из Черниговской области, получил награду из рук президента Украины Владимира Зеленского.

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Собачке вручили орден За преданную службу.

Хозяин Патрона Михаил Ильев также получил в присутствии премьер-министра Канады Джанстина Трюдо награду За мужество III степени.

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Отметим, что пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.

https://www.youtube.com/watch?v=6L06fArdZwY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Зеленский Джастин Трюдо Пес Патрон

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