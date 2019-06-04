Первый зарубежный визит Зеленского и арест полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка. Главные новости 4 июня 4 июня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Суд Киева избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве ребенка, а Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского.

НВ собрало главные новости дня.

Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой Украинского государства. Читать далее…

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об импичменте и избирательных правах военнослужащих

Нардепы отказались включить в повестку дня сессии инициативы президента Владимира Зеленского, среди которых законопроекты об импичменте и о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Читать далее…

Мендель могла допустить конфликт интересов во время работы с NYT — СМИ

По информации CNN, Юлия Мендель, ставшая пресс-секретарем президента Украины, могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность. В частности, в мае у Мендель вышло три публикации в NYT, в том числе скандальная статья о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке Виктора Шокина с поста генпрокурора. Читать далее…

Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: обоих подозреваемых полицейских отправили под арест

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Другого подозреваемого Владимира Петровца также арестовали на 60 суток. Читать далее…

НАПК просит Парубия лишить мандата нардепа от БПП

НАПК обратилось к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием досрочного прекратить полномочия народного депутата Федора Негоя. Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата. Читать далее…

В АП назвали фейком информацию о сроках встречи Зеленского с Трампом

В Администрации президента опровергли информацию о сроках встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Читать далее…

Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения. Читать далее…

Конституционный суд назначил дату устных слушаний по указу о роспуске Рады

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на заседании во вторник, 11 июня. Читать далее…