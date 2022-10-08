Соединить несоединимое. Как стремление Кремля сдать Керченский мост к годовщине революции победило здравый смысл — архив НВ 8 октября, 23:20 Эксклюзив НВ Первый испытательный поезд следует по Керченскому мосту, ноябрь 1944 года. (Фото:DR)

8 октября произошел взрыв на мосту через Керченский пролив, по которому российские власти доставляют оружие для своих войск в войне с Украиной. НВ напоминает, как советские инженеры за полгода построили первый вариант моста и почему он рухнул через три месяца.

Впервые материал опубликован в №23 журнала НВ от 26 июня 2015 года.

21 февраля 1945 года советская газета Правда вышла с разворотом, на котором поместила репортажи о двух похоронах. Первый был посвящен тому, как в отвоеванном у немцев Вильнюсе, столице Литвы, простились с самым молодым генералом Красной армии — 38-летним Иваном Черняховским, погибшим в Восточной Пруссии.

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А второй репортаж освещал провода в последний путь Константина Уманского, посла СССР в Мексике. Самолет с советским посланником, его супругой и другими дипломатами разбился во время взлета в Мехико.

Но в тот же день в СССР произошла настоящая катастрофа, определившая судьбу Крыма, — окончательно рухнул железнодорожный мост через Керченский пролив. Об этом событии советская печать не писала еще долгие годы.

Крымский мост пылает. Основная артерия войск РФ перерезана – Дмитрий Снегирев https://www.youtube.com/watch?v=cYJ1qTCG-rg

Мост построили в 1944-м, когда еще шла война, — за рекордные шесть месяцев. Он простоял 107 дней и упал под давлением льда, дрейфующего из Азовского моря. Примечателен мост был еще и тем, что во время его обрушения никто не пострадал. Ходила легенда, что тогдашний советский лидер Иосиф Сталин по этому поводу сказал: «Наказывать никого не будем, я сам виноват».

Мост через Керченский пролив имел две разводные конструкции для малых (на фото) и больших судов. / Фото: DR

Из Лондона в Дели

Первыми, кто заинтересовался строительством моста через Керченский пролив, были британцы. В конце XIX века они всерьез рассматривали план прямого железнодорожного сообщения между своей столицей Лондоном и Дели, главным городом жемчужины британской короны, как тогда называли Индию.

Россияне того времени овладели Туркестаном, остановившись в Кушке, где начинались индийско-афганские владения Великобритании. В 1884 г. чуть не дошло до англо-российской войны — кабинет министров британского премьера Уильяма Гладстоуна даже выделил на нее 11 млн фунтов стерлингов. Но дипломаты договорились о мире, и деньги пошли на строительство инфраструктуры: британцы провели железную дорогу от Индии до оазиса Мерв, что неподалеку от Кушки — там были открыты остатки древнего города, а это привлекло туристов. Через несколько лет туда пошли и российские поезда.

В результате британцы решили соединить уже построенные ветки железных дорог через Кавказ и Крым. Для этого и потребовался мост, который бы соединил Таманский и Керченский полуострова. К 1901 году проект дороги Лондон-Дели был завершен. Подданные английской королевы даже успели проложить по дну Керченского пролива телеграфную линию, готовясь к строительству новой ветви. Но проект отложили.

В Петербурге на строительство моста Крым-Тамань посмотрели недоверчиво. Его воспринимали как стратегический интерес только Лондона.

1903 план моста через Керченский пролив на стол императору Николаю II положили уже российские инженеры. Царь выслушал, и все — в мире начинали разыгрывать более глобальные политические карты.

Мост от Рейха

В 1930-х идеей сочетания Тамани с Крымом заинтересовался уже Сталин. Однако добротной стали — а именно из нее можно было построить железнодорожный мост — тогда в СССР хватало разве что на строительство в Москве Дворца советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. Для здания, высота которого по проекту должна составить 420 м, разработали сверхпрочный сорт стали – ДС. К 1939 году из нее успели собрать каркасы подземных этажей дворца. Но через пять лет балки на строительстве порезали на доставшийся мосту металл.

Мостостроительные идеи Сталина чуть не реализовали немцы. Оккупировав Крым в 1941 году, они задумались о том, чтобы в перспективе соединить его с Таманью, которая на тот момент еще удерживалась Красной армией. Альберт Шпеер, главный строитель немецкого фюрера Адольфа Гитлера, вспомнил, что до войны, когда СССР и Рейх были союзниками, советы заказали немецким инженерам несколько конструкций для моста через Керченский пролив. Их даже успели выполнить. Теперь оставалось только завершить почин Сталина.

Альберт Шпеер (справа) согласовывает с фюрером проекты своих замыслов. / Фото: Бундесаркив

В конце 1941-го советский десант отразил Керченский полуостров у немцев, но уже в мае следующего года войска Рейха вернули утраченное. А летом они увлекли Тамань.

Гитлеровские инженеры разработали план соединения двух берегов Керченского пролива. В Крым доставили необходимые стройматериалы.

Однако после поражения под Сталинградом немцы отложили масштабную стройку. Ограничились канатной переправой - в небольших вагонетках с одного берега на другой поставлялось продовольствие и легкое оружие.

Немцы после оккупации Крыма решили построить мост через Керченский пролив. Однако ограничились канатной переправой. / Фото: DR

Уже в январе 1943 года советские войска выбили немцев из Тамани, а в мае 1944-го — и из Крыма. Отступление гитлеровцев было настолько стремительным, что они оставили цемент и балки для моста. И уже 24 апреля советские строители убили первую кол на противоположном от Керчи берегу пролива.

Бесполезная спешка

Из Кремля потребовали возвести мост в максимально короткие сроки. Еще шла война, и он был необходим для опрокидывания войск на юг Украины. Строительство возглавил инженер Иван Цюрюпа. За снабжение отвечал Павел Зернов. На строительство было брошено более 10 тыс. бойцов железнодорожной бригады полковника Константина Чуба.

Мост протяженностью 4,5 км появился действительно очень быстро. Первый поезд от станции Крым на станцию Кавказ прошел им уже 3 ноября 1944 года. Один из инженеров Дмитрий Терюхов вспоминал, что по традиции руководители строительства испытывали мост, стоя под ним.

По плану сооружение было сдано к 27-й годовщине Октябрьской революции. В Кремле даже проигнорировали предупреждением строителей об угрозе льда, который дрейфует проливом и может стать опасным для мостовых опор: Азовское море замерзает у северного побережья, и в конце зимы эти ледяные поля течением выносит в Черное море. Инженеры почему-то недооценили эту угрозу, хотя предварительно изучали погодные условия в регионе по данным наблюдений за последние 20 лет. Стремление сдать мост к годовщине революции победило разум.

Причем Цюрюпа являлся достаточно опытным инженером. Под его руководством строители отремонтировали несколько разрушенных в боях мостов через Дон и Днепр. Но для Керченского случая этого опыта оказалось маловато.

Комиссия, которая принимала работу, отрапортовала в Кремль: «Коллектив преодолел все трудности и выполнил работы первой очереди за 150 дней, достигнув темпа работ более 30 м моста в сутки. Качество моста признать удовлетворительным».

Большинство конструкций моста сооружались без генерального плана, исходя из обстоятельств и наличия материалов. На фото: одна из опор моста, изготовленная из цемента, оставленного немцами во время отступления. / Фото: DR

26 декабря 1944 года, через полтора месяца после сдачи объекта, начальник Главгородстроя Николай Холин телеграфировал в Кремль: «В течение 15 дней шторм не прекращается. Ветер от 7 до 10 баллов. Вся эстакада обледенела. Воду опрокидывает через эстакаду. Мы не можем снять с берега буксир Арарат и плавкран. Ветер сбивает людей, их меняем каждые четыре часа, больше не выдерживаем. Из воды работы вести нельзя. Волны до двух метров».

Однако поезда продолжали ходить по мосту на фронт — в сутки до 15 поездов, причем порой в каждом было до полусотни вагонов.

В феврале 1945 года через Керченский пролив начался ледоход с Азовского моря. Термометр показывал -6°С, поэтому лед был достаточно крепким. В некоторых местах нагрузка на опоры моста достигала 270 т. Несмотря на это, строители продолжали бетонировать несущие конструкции и даже успели поставить пять ледорезов вместо необходимых 115. Военная авиация бомбила застывшее море с воздуха, а саперы в нескольких местах взорвали ледяное покрытие, чтобы снизить давление льда на опоры.

11 февраля мостом из Крыма на Кавказ проехал особо охраняемый поезд — из Ялты после Крымской конференции возвращалась советская делегация.

А через неделю подвижные ледяные поля разрушили первые опоры моста. За три дня лед практически стер 42 из 115 опор.

Сапер готовит взрывчатку, которой предполагалось раздробить ледяные поля, угрожавшие основаниям моста с начала февраля 1945 года. / Фото: DR

Это была вторая подобная катастрофа, случившаяся на железной дороге СССР. В декабре 1941 года мост упал через реку Угра под Калугой. Тогда в воду упал целый поезд, находившийся в то время на мосту.

Специальная техническая комиссия провела тщательное расследование разрушения Керченского моста. Холин сразу же заключил: «Вины строителей здесь нет, ее нужно искать в другом месте». По его распоряжению четыре обломка моста сложили в ящики и отправили самолетом в Москву для разбирательства.

Мост спасти не удалось. Его остатки после того, как сошел лед, разбирали на строительство других объектов еще 23 года.

Удивительно, но за разрушение никто не получил серьезного наказания. Лишь генерал-лейтенант Никон Просвиров был отстранен от должности начальника Главного управления железнодорожных войск.

Цюрюпа продолжил мостостроительную карьеру и получил звание Героя социалистического труда. Не менее успешным стало продвижение по службе и Павла Зернова: после керченской эпопеи он возглавил секретное конструкторское бюро, занимавшееся разработкой атомной бомбы в Арзамасе.

К проекту соединения Керченского полуострова с Таманским попытались возвратиться после войны. Заместитель наркома путей сообщения Илья Гоцеридзе возложил на стол Сталину новый план строительства, сказав при этом: «Иосиф Виссарионович, это будет царь-мост». По легенде, ходившей в Кремле, генералиссимус ответил: «С царем мы расправились в 1917 году». О мосте надолго забыли.

