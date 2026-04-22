«Алло, барышня!» Когда в Украине появились телеграф и телефон, и сколько стоили первые звонки из Одессы в Лондон

В 1882 году первая телефонная станция заработала в Одессе , и через несколько лет одесситы уже звонили не только в Киев или Николаев, но и в Европу. Однако говорили коротко и по существу: абоненту не разрешалось злоупотреблять телефоном и вести пустые разговоры .

В конце XIX века в крупных украинских городах появились высокие деревянные столбы и железные стойки на крышах домов, густо опутанные стальными и бронзовыми проводами. Горожане ворчали, что столбы портят вид, и жаловались на бешеные тарифы новых коммуникаций, которые были по карману разве что богачам.

Реклама

Многие люди не понимали, зачем эти все технические изыски, если есть почта, которая прекрасно доставляет письма. Большие почтовые конторы действовали в каждом губернском городе еще с 1830 года, а в штате каждой служили по 23 работника: почтмейстер, контролер, сортировщики, почтальоны, охранники.

Однако прогресс, который в то время олицетворял телефон, было не остановить.