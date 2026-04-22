«Алло, барышня!» Когда в Украине появились телеграф и телефон, и сколько стоили первые звонки из Одессы в Лондон

22 апреля, 08:15
NV Премиум
Открытка, на которой молодая женщина разговаривает по телефону, 1900-е годы (Фото: Apic/Getty Images)

Открытка, на которой молодая женщина разговаривает по телефону, 1900-е годы (Фото: Apic/Getty Images)

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Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

В 1882 году первая телефонная станция заработала в Одессе, и через несколько лет одесситы уже звонили не только в Киев или Николаев, но и в Европу. Однако говорили коротко и по существу: абоненту не разрешалось злоупотреблять телефоном и вести пустые разговоры.

В конце XIX века в крупных украинских городах появились высокие деревянные столбы и железные стойки на крышах домов, густо опутанные стальными и бронзовыми проводами. Горожане ворчали, что столбы портят вид, и жаловались на бешеные тарифы новых коммуникаций, которые были по карману разве что богачам.

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Многие люди не понимали, зачем эти все технические изыски, если есть почта, которая прекрасно доставляет письма. Большие почтовые конторы действовали в каждом губернском городе еще с 1830 года, а в штате каждой служили по 23 работника: почтмейстер, контролер, сортировщики, почтальоны, охранники.

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Однако прогресс, который в то время олицетворял телефон, было не остановить.

Открытка Европейской площади в Киеве в начале XX века, называвшейся в то время Царской площадью, 1913 год. (Фото: DR)
Открытка Европейской площади в Киеве в начале XX века, называвшейся в то время Царской площадью, 1913 год. / Фото: DR

Теги:   История с NV Телефон Связь Российская империя История Украины

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