В Украине завтра ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют первый снег 19 октября, 18:41 Синоптик сообщила, что с завтрашнего дня ожидается снижение температуры (Фото:Luidmila Kot/Pixabay)

В четверг, 20 октября, в Украине ожидается снижение температуры. В северных и центральных областях, а также в Киеве возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

«20 октября ночью в Карпатах, а утром и днем ​​местами в северной части и в центральных областях (Полтавщина, Днепропетровщина, Черкасская область) есть вероятность мокрого снега», — пишет она.

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Диденко добавила, что с завтрашнего дня ожидается снижение температуры.

Днем 20 октября в Украине ​​температура не поднимется выше +4 +9 градусов кроме южных регионов, где ожидается +8 +14 градусов. К похолоданию и осадкам, по словам Диденко, присоединится сильный северный ветер — порывы до 15−20 метров в секунду.

В восточных, центральных, северных областях ожидаются дожди, а ночью и утром на севере и в центре страны возможен мокрый снег.

На западе преимущественно сухо, только в Карпатах ночью и утром дождь и мокрый снег. В южной части Украины дожди возможны только в Запорожье и Крыму, а в Одесской, Николаевской и Херсонской областях осадки маловероятны.

Погода в Киеве в четверг резко изменится. В столице похолодает до +5 +7 градусов, ожидается дождь и порывистый ветер, а утром возможен мокрый снег. Днем ожидается ​​постепенно прекращение осадков.

«Поэтому завтра не стесняйтесь шапок на лбу, пуховиков ниже пятой точки и толстых теплых штанов. Не огорчайтесь — в воскресенье потеплеет», — добавила Диденко.