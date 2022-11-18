Укрзализныця запускает поезд из Киева в Херсон: он отправится сегодня вечером — депутат 18 ноября, 11:19 Сегодня вечером из Киева отправится первый поезд в Херсон (Фото:Херсонский городской совет)

Вечером в пятницу, 18 ноября, из Киева в Херсон отправится первый после освобождения города поезд.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Укрзализныця запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших „билет к победе“, вагоны же расписали украинские художники», — написал он.

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Хлань отметил, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Ранее УЗ восстановила прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев — Николаев. Первый с 24 февраля поезд из Киева прибыл в Николаев 15 ноября.