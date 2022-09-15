Удар по Кривому Рогу: вражеские ракеты попали в промышленное предприятие 15 сентября, 13:57 В Кривом Роге оккупанты атаковали промышленное предприятие (Фото:ГСЧС)

В Кривом Роге вражеские ракеты попали по промышленному предприятию. Разрушения существенные, жертв нет.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.

«Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются», — написал он.

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По словам Вилкула, по предварительной информации, жертв нет.

Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районов эвакуироваться на фоне угрозы подтопления.

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