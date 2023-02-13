Первым заместителем министра обороны сможет стать военный 13 февраля, 20:13 Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Военнослужащий сможет занять должность первого замминистра обороны Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ № 76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

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Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

13 февраля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что анонсировал новые назначения в министерстве «для повышения эффективности работы».

Liga со ссылкой на собеседника в правительстве сообщает, кандидатуры поданы Резниковым на согласование президенту Владимиру Зеленскому.

По данным источника, заместителями министра могут стать Виталий Дейнега, который основал благотворительный фонд Повернись живим, и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

9 февраля Резников сообщил, что по результатам внутренних аудитов в прошлом году 621 должностного лица министерства привлекли к ответственности.