Первый в Тернопольской области храм УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины
В Православную церковь Украины перешел храм УПЦ Московского патриархата в Тернопольской области.
Как сообщили в Тернопольской епархии ПЦУ, решение о переходе приняла община храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Требуховцы.
Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.
Примечательно, что в Тернопольской области это первый случай перехода в ПЦУ.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Хмельницкой областях.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.