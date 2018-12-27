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Первый в Тернопольской области храм УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины

Сегодня, 08:27
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Решение о переходе храма приняла община

В Православную церковь Украины перешел храм УПЦ Московского патриархата в Тернопольской области.

Как сообщили в Тернопольской епархии ПЦУ, решение о переходе приняла община храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Требуховцы.

Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

Примечательно, что в Тернопольской области это первый случай перехода в ПЦУ.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний. 

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В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Хмельницкой областях.

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.

Теги:   Тернопольская область УПЦ МП Храм

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