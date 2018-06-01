Будто первый месяц лета. Метеорологи подвели итоги жаркого мая в Киеве

Нынешний май в Киеве вошел в пятерку самых теплых за 137 лет наблюдений

Среднесуточная температура мая в Киеве была выше климатической нормы на 3,6°С и составила +18,8°С

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

По данным метеорологов, нынешний май занял четвертое место среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Специалисты также выделили несколько погодных особенностей.

Первая декада месяца оказалась на 7,1°С теплее климатической нормы. В этот период в украинской столице было зарегистрировано 12 температурных рекордов в течение шести дней.

Наиболее жаркими были 3 и 5 мая, максимальная температура после полудня поднялась до +30,2°С. Холоднее всего было 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,6°С.

В Киеве выпало 37 мм осадков, что составило 70% климатической нормы.