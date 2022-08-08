Одни из лучших. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard

8 августа, 11:32
САУ Gepard (Фото:270862/flickr.com)

САУ Gepard (Фото:270862/flickr.com)

В Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard из Германии, которые являются одними из лучших в своем классе.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг на странице в Facebook.

Эти САУ поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж составляет всего три человека: водитель, командир и наводчик.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=XetVvl5lIyI&feature=share&fbclid=IwAR16fOewOCx9xdZ-Ca_dPtogg8WTf1mapwKOIhYN0zdUU_wzoPJiZOoVDVE&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

«Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах», — говорится в сообщении.

Установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющие цель на расстоянии до 15 км. В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС.

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Основной боекомплект — 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки — 550 выстрелов в минуту, то есть вместе — 1100 выстрелов по цели.

Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Инфографика: НВ

Всего Украине должны передать 30 САУ Gepard. Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Германия САУ Война России против Украины

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