Одни из лучших. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard 8 августа, 11:32 САУ Gepard (Фото:270862/flickr.com)

В Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard из Германии, которые являются одними из лучших в своем классе.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг на странице в Facebook.

Эти САУ поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж составляет всего три человека: водитель, командир и наводчик.

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«Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах», — говорится в сообщении.

Установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющие цель на расстоянии до 15 км. В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС.

Основной боекомплект — 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки — 550 выстрелов в минуту, то есть вместе — 1100 выстрелов по цели.

Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Инфографика: НВ

Всего Украине должны передать 30 САУ Gepard. Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.

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