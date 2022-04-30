Первые приговоры относительно военных преступлений РФ появятся не раньше, чем через один-два года — Малюська

30 апреля, 16:09
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Министр юстиции Денис Малюська (Фото:Минюст)

Министр юстиции Денис Малюська (Фото:Минюст)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что для вынесения первых приговоров по делам относительно военных преступлений России в Украине понадобится не менее одного-двух лет.

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Об этом сообщает Министерство юстиции в Facebook.

«Для первых приговоров относительно военных преступлений России потребуется не менее одного-двух лет. Международные юрисдикции всегда были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, — это шесть-восемь лет», — сказал Малюська.

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Он также отметил, что при этом у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида.

По словам Малюськи, если украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска виновных будет, в том числе, Интерпол.

«Если это приговоры, которые будут выноситься Международным уголовным судом, то его юрисдикция распространяется на большинство стран мира. И эти страны не будут учитывать даже дипломатическую защиту, например, президента РФ или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС», — добавил министр.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/370369398462492
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Международный уголовный суд Наказание Военные преступления РФ Денис Малюська

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