Появились первые фото последствий атаки дронов на Киевскую область

14 декабря, 08:22
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В городе Вишневое в результате атаки дронов был поврежден частный дом (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В городе Вишневое в результате атаки дронов был поврежден частный дом (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате утренней атаки дронов в городе Вишневое Киевской области был поврежден частный дом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в Telegram.

Он также опубликовал фото последствий атаки дронов.

Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В результате обломок Шахеда повредил два админздания в столице.

Также Кличко сообщал, что в небе над Киевом и областью сбили 10 иранских дронов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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