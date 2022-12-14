Появились первые фото последствий атаки дронов на Киевскую область 14 декабря, 08:22 В городе Вишневое в результате атаки дронов был поврежден частный дом (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате утренней атаки дронов в городе Вишневое Киевской области был поврежден частный дом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в Telegram.

Он также опубликовал фото последствий атаки дронов.

Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

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На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В результате обломок Шахеда повредил два админздания в столице.

Также Кличко сообщал, что в небе над Киевом и областью сбили 10 иранских дронов.