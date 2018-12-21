Первые два вертолета Airbus поступили на службу в НГУ и ГСЧС - видео Сегодня, 10:34 1317 Цей матеріал також доступний українською Всего в Украину будет поставлено 55 вертолетов Airbus Фото: airbus.com

В пятницу, 21 декабря, на службу в Нацгвардию и ГСЧС поступили первые два вертолета Н-225 Super Puma от Airbus Helicopters.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Всего же в Украину для Системы авиабезопасности и гражданской защиты будут поставлены 55 вертолетов Airbus.

Таким образом, по словам Авакова, она станет третьей в Европе по своей мощи после Германии и Франции.

Перші 2 французькі вертольоти ???????? Airbus H225 Super Puma вже на службі у НГУ і ДСНС. А буде 55 гвинтокрилів для Системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України????????,яку презентуємо сьогодні.Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною????????і Францією????????https://t.co/uaOGnSgU7K — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что МВД договорилось о поставках в Украину 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters.