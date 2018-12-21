Первые два вертолета Airbus поступили на службу в НГУ и ГСЧС - видео
В пятницу, 21 декабря, на службу в Нацгвардию и ГСЧС поступили первые два вертолета Н-225 Super Puma от Airbus Helicopters.
Об этом у себя в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Всего же в Украину для Системы авиабезопасности и гражданской защиты будут поставлены 55 вертолетов Airbus.
Таким образом, по словам Авакова, она станет третьей в Европе по своей мощи после Германии и Франции.
Перші 2 французькі вертольоти ???????? Airbus H225 Super Puma вже на службі у НГУ і ДСНС. А буде 55 гвинтокрилів для Системи авіабезпеки і цивільного захисту МВС України????????,яку презентуємо сьогодні.Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною????????і Францією????????https://t.co/uaOGnSgU7K— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что МВД договорилось о поставках в Украину 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters.