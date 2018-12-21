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Первые два вертолета Airbus поступили на службу в НГУ и ГСЧС - видео

Сегодня, 10:34
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Всего в Украину будет поставлено 55 вертолетов Airbus

Фото: airbus.com

В пятницу, 21 декабря, на службу в Нацгвардию и ГСЧС поступили первые два вертолета Н-225 Super Puma от Airbus Helicopters.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Всего же в Украину для Системы авиабезопасности и гражданской защиты будут поставлены 55 вертолетов Airbus.

Таким образом, по словам Авакова, она станет третьей в Европе по своей мощи после Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что МВД договорилось о поставках в Украину 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters.

Теги:   ГСЧС Airbus Вертолеты МВД Украины Арсен Аваков Нацгвардия Украины

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