Под флагом Барбадоса. В рамках «зерновой инициативы» в украинский порт вошло первое судно с начала войны 6 августа, 21:27 Балкер Fulmar S под флагом Барбадоса стал первым судном, которое зашло в украинский порт под загрузку с начала войны (Фото:Олександр Кубраков via Facebook)

Первое с начала полномасштабного вторжения России судно зашло в украинский порт под загрузку в рамках "зерновой инициативы", подписанной 22 июля в Стамбуле.

Это балкер Fulmar S под флагом Барбадоса, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров — ООН и Турции — „зерновой коридор“ заработал на выход и вход в порты Украины», — говорится в его сообщении.

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Министр отметил, что это событие является важным сигналом для рынка, что «зерновая инициатива» — безопасная и, главное, выгодная бизнес-возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты.

Кубраков подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы ее порты могли принимать и обрабатывать гораздо больше судов, в частности, планирует уже через две недели выйти на уровень по меньшей мере 3−5 судов в сутки.

«Наша цель — выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Достичь этого также поможет практическое присоединение уже на следующей неделе к „зерновой инициативе“ нашего крупнейшего порта — Южный», — написал министр.

По его словам, Украина в перспективе планирует начать переговоры с ООН и Турцией по распространению инициативы на другие порты, в частности Николаевский.

«Несмотря на промежуточные успехи в деблокированных портах, мы продолжаем активно наращивать перевалку в Дунайских портах, которые с февраля стали одними из главных спасателей украинских экспортеров. Мы учитываем все сценарии, не возлагая чрезмерные надежды на «зерновой коридор», — добавил министр.

Кубраков не уточнил порт назначения, в который прибыл сухогруз Fulmar S. Согласно информации ресурса MarineTraffic, судно следовало в порт Черноморск, хотя народный депутат Алексей Гончаренко написал в телеграмм о его прибытии в порт Южный.

6 августа также первый корабль из каравана с украинской кукурузой прибыл в Стамбул. Это судно NAVI STAR, которое перевозит 33 тысячи тонн украинской кукурузы

В понедельник, 1 августа, из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Судно направилось в Ливан.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что через три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

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