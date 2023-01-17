Мэр Первомайского в Харьковской области предлагает переименовать город

17 января, 16:59
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Мэр Первомайского в Харьковской области предлагает переименовать город (Фото:Николай Бакшеев/Facebook)

Мэр Первомайского в Харьковской области предлагает переименовать город (Фото:Николай Бакшеев/Facebook)

Мэр города Первомайский в Харьковской области Николай Бакшеев заявил о необходимости переименовать его. Он просит жителей предложить новое название, заполнив форму.

Об этом Бакшеев написал в Facebook во вторник, 17 января.

Он пояснил, что это название большевистское, русскоязычное и отражает идеологию и деятельность коммунистической партии. По словам мэра, полномасштабная война РФ против Украины «исключает присутствие всего российско-советского в мировоззрении украинцев».

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«Топоним является калькой русского языка и должен быть измененным и соответствовать стандартам украинского государственного языка. Поэтому переименование крайне необходимо и важно!» — написал он.

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Бакшеев подчеркнул, что у жителей города не будет никаких финансовых расходов, а все документы по старым адресам останутся действительными — их не нужно будет заменять или получать новые (заменить придется только предпринимателям).

Еще в ноябре 2021 года языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал руководителей ряда органов местного самоуправления переименовать некоторые населенные пункты. В ноябре 2022-го Верховная Рада переименовала Новоград-Волынский в Звягель.

https://www.youtube.com/watch?v=DTXDjEnkBO8
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Харьковская область Переименование города Переименование

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