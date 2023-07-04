Россия ударила по Первомайскому ракетой Искандер, ранены 43 человека, среди них 12 детей (обновлено) 4 июля, 18:16 Последствия российского удара по Первомайскому 4 июля 2023 года (Фото:МВС України / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 4 июля, ударили по Первомайскому Харьковской области ракетой Искандер. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Обновлено в 18:24. Количество пострадавших увеличилось до 43, сообщил Синегубов.

Обновлено в 18:15. В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 41 пострадавшем в Первомайском, среди них 12 детей, в том числе два младенца.

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Начальник областной полиции Владимир Тимошко подчеркнул, что рядом с местом удара находятся только жилые дома.



«Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта или военного автомобиля. Сейчас известно о 31 раненом, из которых десять детей. Самым младшим три и девять месяцев», — сказал он.

В Офисе генпрокурора позже уточнили, что известно о 38 раненых в результате обстрела Первомайского, среди них 12 детей, младшему из которых три месяца.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram написал, что состояние десятимесячного мальчика, которого доставили в реанимацию, уже стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Повреждены девять жилых домов.



Российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском днем 4 июля. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.