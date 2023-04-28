В Украине впервые будут судить за экоцид двух человек 28 апреля, 16:36 Правоохранители расследуют загрязнение реки сотрудниками предприятия (Фото:Офис генпрокурора)

В Украине впервые будут судить за экоцид двух сотрудников частного предприятия в Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 28 апреля, первый в истории независимой Украины обвинительный акт по факту экоцида (ст. 441 УК Украины) направили в суд.



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Правоохранители получали жалобы по поводу массовой гибели растительного и животного мира в притоке реки Случь, которая протекает в Хмельницкой и Житомирской областях.



По данным следствия, начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения предприятия, которое производит картонно-бумажную продукцию, с октября 2017-го по январь 2021 года не обеспечили очистку промышленных стоков от загрязняющих веществ.

«В процессе производства они систематически преднамеренно сбрасывали загрязненные возвратные воды в реку, в том числе с превышением содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих токсичных веществ», — сказано в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

В результате на участке около 4 км от места сброса погибли все обитатели реки, добавили в Офисе генпрокурора. На момент проведения экспертизы состояние вод в реке оценивали как «очень грязные», гидроэкосистема разрушена, речная флора и фауна исчезли.