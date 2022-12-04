Первое судно в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в Эфиопию

4 декабря, 00:48
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Танкер с украинским зерном вблизи Стамбула (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Танкер с украинским зерном вблизи Стамбула (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

3 декабря первое судно в рамках украинской гуманитарной программы Grain from Ukraine прибыло в порт Дорале в Эфиопии, доставив 25 тысяч тонн пшеницы.

В Офисе президента сообщили, что в Эфиопию уже на следующей неделе отправится второе судно с 30 тысячами тонн пшеницы, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск.

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Третье судно будет загружено в порту Одессы. Оно доставит 25 тысяч тонн продукции в Сомали.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1599162521549955072
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Всего в рамках программы Украина планирует отправить более 60 судов в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению, Йемен и т. д.

Инициатива Зерно из Украины посвящена вопросу глобальной продовольственной безопасности и имеет целью начать доставку украинского зерна через Черноморский коридор в развивающиеся страны, начиная с 90-й годовщины Голодомора. Правительство Украины выделило 900 млн гривен для закупки кукурузы для бедных стран Азии и Африки. Речь идет о поставках в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

https://www.youtube.com/watch?v=WtFOwsrwRjc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Зерно Война в Украине Эфиопия Война России против Украины Продовольственный кризис GrainfromUkraine

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