Первое судебное заседание по делу Добкина назначили на 12 ноября

В понедельник, 12 ноября, в Дзержинском районному суде Харькова состоится первое судебное заседание по делу против бывшего мэра Харькова, ныне народного депутата Михаила Добкина.
Как сообщили в районном суде, заседание по делу Добкина назначено на 12:00. Рассматривать дело будет коллегия судей в составе Алексея Шишкина, Екатерины Артаковой и Ирины Грищенко.
Напомним, Генпрокуратура подозревает Михаила Добкина и ряд харьковских чиновников в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По данным следствия, в результате "кооперативной схемы", которая действовала в 2008-2010 годах, харьковские чиновники во главе с Добкиным незаконно передали право на 75 га земли в Харькове стоимостью свыше 240 млн грн.
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Печерский районный суд Киева постановил взять Добкина под стражу на 60 дней и установил в качестве альтернативы сумму залога сначала в 150 млн грн, а позже сократил ее втрое.
Соратники Добкина внесли за него залог, сейчас он на свободе.
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