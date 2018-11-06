Первое судебное заседание по делу Добкина назначили на 12 ноября

В понедельник, 12 ноября, в Дзержинском районному суде Харькова состоится первое судебное заседание по делу против бывшего мэра Харькова, ныне народного депутата Михаила Добкина.

Как сообщили в районном суде, заседание по делу Добкина назначено на 12:00. Рассматривать дело будет коллегия судей в составе Алексея Шишкина, Екатерины Артаковой и Ирины Грищенко.

Напомним, Генпрокуратура подозревает Михаила Добкина и ряд харьковских чиновников в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По данным следствия, в результате "кооперативной схемы", которая действовала в 2008-2010 годах, харьковские чиновники во главе с Добкиным незаконно передали право на 75 га земли в Харькове стоимостью свыше 240 млн грн.

Смотрите также Социолог о делах против нардепов: Похоже, ритуальной жертвой будет Добкин

Верховная Рада проголосовала за лишение его депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест.

Печерский районный суд Киева постановил взять Добкина под стражу на 60 дней и установил в качестве альтернативы сумму залога сначала в 150 млн грн, а позже сократил ее втрое.

Соратники Добкина внесли за него залог, сейчас он на свободе.