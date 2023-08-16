Из порта Одессы впервые с 16 июля вышло судно. Движется по новому коридору к Босфору 16 августа, 09:32 Из порта Одессы вышло первое судно с 16 июля — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Из порта Одессы в среду, 16 августа, вышло первое за месяц судно, воспользовавшись временным коридором, — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков.

По его словам, контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору к или из черноморских морских портов Украины. Он вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту — более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

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В первую очередь, говорит Кубраков, коридор будут использовать для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ. JOSEPH SCHULTE был там с 23 февраля 2022 года.

Фото: Александр Кубраков/Facebook

Временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023-го. Его Киев предложил в своем обращении к Международной морской организации (IMO).

17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.