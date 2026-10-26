Командир роты БпЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии Хартия Юрий Бутусов в интервью Radio NV — о первом в мире подземном наступлении — операции Велес под Купянском, приказе главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого ограничить назначение коррупционеров на должности и пересмотре правил бронирования.

— Не могу вас не спросить об операции Велес. Мне кажется, достаточно немного о ней было сказано публично, но, как я понимаю, это пример первого подземного наступления, которое совершили бойцы Хартии в Купянском районе, и таким образом в результате контролируют газопровод в районе Оскола. Можете поподробнее рассказать об этой операции?

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— Да, некоторые детали рассказать могу.

Действительно, это первое в мире подземное наступление, проведенное Силами обороны Украины в районе Купянска. И эта операция проводилась довольно продолжительное время. Основная причина заключалась, почему так надо было делать, потому что враг первым раньше нас начал использовать трубы газопроводов в качестве основных маршрутов мероприятия и пропитывания сквозь наши боевые порядки.