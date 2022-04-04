Первая атака на Тернополь: военные уничтожили угрозу, осколки зацепили объект критической инфраструктуры
На месте взрыва в Тернополе работают спасатели (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)
Удар российских оккупантов по Тернополю планировался на объект критической инфраструктуры, однако украинские военные уничтожили угрозу.
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Об этом в ходе брифинга заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
В то же время, по его словам, осколки повредили объект инфраструктуры.
«Этот объект сейчас в непригодном состоянии для использования», — сказал Труш.
Жертв в результате удара нет. На месте работают ВСУ, ГСЧС и полиция.
Это первая атака на Тернополь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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