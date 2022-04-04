Первая атака на Тернополь: военные уничтожили угрозу, осколки зацепили объект критической инфраструктуры 4 апреля, 11:29 Цей матеріал також доступний українською На месте взрыва в Тернополе работают спасатели (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Удар российских оккупантов по Тернополю планировался на объект критической инфраструктуры, однако украинские военные уничтожили угрозу.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Об этом в ходе брифинга заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

В то же время, по его словам, осколки повредили объект инфраструктуры.

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«Этот объект сейчас в непригодном состоянии для использования», — сказал Труш.

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Жертв в результате удара нет. На месте работают ВСУ, ГСЧС и полиция.

Это первая атака на Тернополь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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