Перспектива реинтеграции Донбасса. Почему рекомендации международных представителей для Украины противоречивы

Тупик в вопросе обмена пленными, роль "долга Януковича" и перспектива реинтеграции в рамках ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии YES. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Последний обмен заложников произошел в конце прошлого года. Тогда на подконтрольную Украины территорию вернулись 73 пленника так называемой "ДНР".

Украинские заложники на неподконтрольных территориях Донбасса

По данным представителя украинской стороны, в так называемых "ДНР" и "ЛНР" остается около 100 украинских заложников. 11 из них находятся там уже 4 года еще со времени боев под Иловайск. Еще 300 человек числятся пропавшими без вести.

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Первый за два года и самый большой обмен заложниками состоялся зимой прошлого года. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложники. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека. Также около 10-15 человек, приехавших на обмен, отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей.

Украина передала на оккупированную территорию 233 человека против 73, вернувшихся на подконтрольную территорию

На этой неделе боевики допустили координатора ОБСЕ в минской гуманитарной группе Тони Фриша к 6 украинским заложникам. Ему впервые удалось поговорить с украинцами лицом к лицу без присмотра боевиков.

Представительница гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Кремль четыре месяца не реагирует на предложение передачи осужденных россиян в обмен на украинских заложников. А на прошлой неделе представители России в минских переговорах обсудили этот вопрос. 22 гражданина РФ обратились к Путину с просьбой обменять их на украинцев.

Напряжение между Москвой и Лондоном

Переговоры в Минске зашли в тупик, а вопрос об обмене заложниками даже не обсуждается. Причин этому несколько. Во-первых, заявления главарей боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" о местных выборах, которые противоречат Минским соглашениям.

Во-вторых, убийство так называемого главы "ДНР" Александра Захарченко. А также напряжение в отношениях между Лондоном, Москвой и Вашингтоном. Об этом сказал бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный.

Однако существует вероятность того, что вопрос обмена заложниками может стать первым в диалоге, добавил Роман Безсмертный. По его мнению, важно, чтобы украинская сторона создавала аргументы, которые бы побуждали Москву к движению. Это могут быть вопросы действий в акватории Азовского моря, диалога с населением оккупированного Донбасса, работа с европейскими правительствами, активизация этого вопроса в совете безопасности ООН.

Решение Лондонского суда по "долгу Януковича"

Без движения Москвы вперед не видит решения ситуации в Минске и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Он также отметил, что альтернативы минскому формату нет.

Экс-президент Леонид Кучма и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердили безальтернативность минских договоренностей.

Также Кучма во время встречи YES подчеркнул, что только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир.

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По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, необходимости во встрече Нормандской четверки для разрешения конфликта на востоке Украины пока нет. А решение Апелляционного суда в Лондоне по делу "долга Януковича" выведет это дело на новый уровень, уверен министр.

Что после реинтеграции

17 сентября специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что правительство делает недостаточно для соотечественников, живущих на контролируемых боевиками "ДНР" и "ЛНР" территориях. Он также утверждает, что украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

Украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта

Курт Волкер на брифинге в кулуарах конференции YES-2018 настаивал на прямых переговорах с так называемыми "Л/ДНР" на Донбассе, но это невозможно.

"Поскольку Россия контролирует эту территорию, то независимо от убийства Захарченко, нет никаких изменений в ситуации. Они контролируют военные силы, продолжают давление на Украину и горячую фазу конфликта. Россия настаивает, чтобы миротворческая миссия под эгидой ООН была ограничена только для того, чтобы защищать наблюдателей ОБСЕ, а не для того, чтобы была гарантирована безопасность в регионе. РФ настаивает, чтобы велись переговоры непосредственно с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией. Невозможно сделать всего", - сказал Волкер.

Курт Волкер отметил, что украинское правительство должно выплачивать государственные пенсии пожилым людям и людям с инвалидностью, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса. Он добавил, что возможно сделать через представителей Красного Креста.

Волкер заметил, что предыдущие идеи в отношении реинтеграции Донбасса не имеют мощной политической поддержки из-за населения, которое не получает пенсии и недовольно правительством.

Выплата пенсий за страной-оккупантом

Во время ближайшей встречи в нормандской формате политические директора обсудят введение миротворческой миссии на Донбассе, рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что сначала Российская Федерация была против этого и настаивала на своем формате введение миротворцев, но в конце концов Кремль удалось уговорить пойти на диалог.

Политолог Тарас Чорновил отметил, что заявление Курта Волкера о выплате пенсий украинцам, находящихся на неподконтрольной территории Донбасса носит гуманистический характер и такие рекомендации неоднократно высказывали европейские институты.

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Чорновил добавил, что технически это невозможно, ведь нельзя гарантировать, что средства, которые пенсионный фонд переведет на банковскую карточку, дойдут до конкретного адресата. Кроме того, согласно Венской конвенции, за материальное обеспечение населения, которое находится на неподконтрольной территории, несет ответственность страна-оккупант.

Чорновил резюмировал, что в ответ на предложение Волкера украинская власть может только ослабить санкции для тех пенсионеров, которые официально зарегистрированы на материковой Украине, а де-факто проживающих на оккупированной части Донбасса.