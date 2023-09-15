Персональные социальные карты: что это такое — объяснение от Минсоцполитики 15 сентября, 11:47 Электронные социальные карты (Фото:pikselstock/depositphotos)

Минсоцполитики запустило в четырех областях бета-тестирование системы электронного кейс-менеджмента (персональные социальные карты украинцев).

Что это такое объяснили в Минсоцполитики.

Что такое персональная социальная карта

Электронный кейс-менеджмент призван оптимизировать работу социальных работников и обеспечить системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам/семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

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Главный принцип действия системы следующий:

- человек обращается за социальной помощью;

- информация о нем попадает к кейс-менеджеру;

- кейс-менеджер оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Все это происходит в единой электронной системе.

Тестирование пройдет в 4 областях — Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Социальная история, цифровизация и прозрачность

«Кейс-менджмент позволяет организовать предоставление социальных услуг, исходя из потребностей конкретного человека или семьи. Социальный работник предлагает именно те социальные услуги и другие виды поддержки, которые смогут помочь человеку выйти из сложной ситуации. Цифровизация этого процесса делает его максимально прозрачным, карточка человека больше не потеряется», — отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, электронная персональная карточка человека с его социальной историей, напоминает электронную медицинскую карточку пациента с историей лечения. Тот, кто получает социальные услуги, также имеет доступ к этой карте, к перечню всех запланированных действий и вместе с социальным работником движется к решению сложной ситуации.

Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в громаде ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для решения своей ситуации.