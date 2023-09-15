Персональные социальные карты: что это такое — объяснение от Минсоцполитики
Электронные социальные карты (Фото:pikselstock/depositphotos)
Минсоцполитики запустило в четырех областях бета-тестирование системы электронного кейс-менеджмента (персональные социальные карты украинцев).
Что это такое объяснили в Минсоцполитики.
Что такое персональная социальная карта
Электронный кейс-менеджмент призван оптимизировать работу социальных работников и обеспечить системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам/семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Главный принцип действия системы следующий:
- человек обращается за социальной помощью;
- информация о нем попадает к кейс-менеджеру;
- кейс-менеджер оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.
Все это происходит в единой электронной системе.
Тестирование пройдет в 4 областях — Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.
Социальная история, цифровизация и прозрачность
«Кейс-менджмент позволяет организовать предоставление социальных услуг, исходя из потребностей конкретного человека или семьи. Социальный работник предлагает именно те социальные услуги и другие виды поддержки, которые смогут помочь человеку выйти из сложной ситуации. Цифровизация этого процесса делает его максимально прозрачным, карточка человека больше не потеряется», — отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
По ее словам, электронная персональная карточка человека с его социальной историей, напоминает электронную медицинскую карточку пациента с историей лечения. Тот, кто получает социальные услуги, также имеет доступ к этой карте, к перечню всех запланированных действий и вместе с социальным работником движется к решению сложной ситуации.
Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в громаде ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для решения своей ситуации.