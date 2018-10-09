Персональные санкции. Кого из украинских артистов могут лишить государственных наград

Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталий Козловский могут лишиться своих званий народных или заслуженных артистов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Проект закона уже направлен на рассмотрение комитета. На основе постановления депутаты предлагают обратиться в Совет нацбезопасности и обороны. Решение будет касаться не только украинских, но и некоторых российских артистов.

Киркоров и Басков

Лишить украинских званий могут Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко. В пояснительной записке говорится, что лишение почетных званий Украины - это продолжение борьбы против сепаратизма на всех уровнях и осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры.

Инициировали постановление 14 народных депутатов. Санкции планируют наложить бессрочно. Среди инициаторов и внефракционный депутат Андрей Ильенко. По его словам, это один из способов сохранить ценность звания "народного артиста" Украина.

Ценность украинского звания

Ценность украинского звания важна, соглашается с коллегой другой народный депутат, представитель фракции Батькивщына Игорь Луценко.

Санкции планируют наложить бессрочно

Если украинские артисты из списка получили другое гражданство, на них может распространиться закон о санкциях, отметил депутат. Российские артисты, указанные в списке, выступали в оккупированном Крыму. Они также публично поддержали агрессию против Украины.

Никаких государственных распоряжений о запрете песен артистов, которые фигурируют в депутатской постановлении, нет. Но их музыки в украинском эфире стало меньше, рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, который более 10 лет работал в менеджменте музыкального телеканала.

Медиа понимают настроения и изменение общественного мнения относительно этих исполнителей. Звание было предоставлено указами предыдущих президентов. Это было время оценки творчества и реакции на популярность артистов, отметил Коваль. Он рассказал и об обстоятельствах, при которых российские артисты из вероятного санкционного перечня получили украинские государственные звания.

Место на Байковом

В советские времена и в первые годы независимости финансовые бонусы за звание были предусмотрены для артистов государственных учреждений культуры. Они получали дополнительные средства к концертной ставке, рассказал Валентин Коваль. После смерти заслуженным и народным артистам гарантировали место на Байковом кладбище в Киеве.

После смерти заслуженным и народным артистам гарантировали место на Байковом кладбище в Киеве

Звание народного или заслуженного артиста - это пережиток прошлого, сказал генеральный продюсер агентства Secret Service, которое специализируется на продвижении в шоу-бизнесе, Михаил Ясинский. Подобные звания не являются современными, считает он.

В так называемых черных списках СБУ, которые запрещают въезд в Украину, фигурируют не только российские артисты, но и некоторые американские и европейские звезды. В Украине им преградили путь из-за нарушения законов о пересечении границы с оккупированными территориями. Запрет действует по солиста группы Limp Bizkit Фреда Дарста, актеров Стивена Сигала и Жерара Депардье, а также режиссера Эмира Кустурицы.