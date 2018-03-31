Перис Хилтон прибыла во Львов на открытие отеля - фото

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Пэрис Хилтон в аэропорту Львова
Фото: Уляна Флишко / Facebook

Пэрис Хилтон в аэропорту Львова

Вечером в пятницу, 30 марта, известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов на торжественное открытие реконструированного отеля. 

Соответствующие фото опубликовали в социальных сетях люди, которые встретили Пэрис Хилтон во Львовском аэропорту.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта, поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне.

Как сообщалось, светская львица запланировала приехать в Украину не одна, а вместе со своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем. Они будут в Украине два дня.

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