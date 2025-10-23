Переводы между ВСУ и Нацгвардией. В МВД рассказали, как будет работать процесс через Армию+

Как заявил глава МВД Игорь Клименко, подать рапорт на смену места службы теперь можно в режиме онлайн через приложение Армия+ (Фото: Militarnyi.com)

Об этом 23 октября сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Подать рапорт на смену места службы можно через приложение Армия+. Правительство упростило процедуру — быстро, прозрачно, без затягиваний. Командир в течение 48 часов должен дать ответ: да или нет», — написал он.

По словам Клименко, перевод должен согласовываться автоматически.

«Далее — проверка кадровой службы (до 7 дней), и еще максимум 30 дней — до приказа о переводе. Рапорт подается в разделе „Смена места службы“», — написал министр.

Как отметил глава МВД, к заявлению о переводе военнослужащему нужно приложить:

копию военного билета;

удостоверения офицера;

служебного удостоверения Нацгвардии;

рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.

«Важно: перевод из боевых частей в тыл —только по заключению ВВК, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья», — подытожил Клименко.

1 октября министр обороны Денис Шмыгаль сообщил Кабинет министров по представлению Министерства обороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части.

«Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений», — сообщил чиновник.

Кроме того, министр обороны отметил, что решение правительства упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Нацгвардию и наоборот.

Командиры воинских частей обязаны выполнить кадровые решения о переводе военнослужащих не позднее чем за 72 часа с момента их получения, подытожил чиновник.