Переводы между ВСУ и Нацгвардией. В МВД рассказали, как будет работать процесс через Армию+
Как заявил глава МВД Игорь Клименко, подать рапорт на смену места службы теперь можно в режиме онлайн через приложение Армия+ (Фото: Militarnyi.com)
Для украинских военнослужащих в приложении Армия+ стала доступна функция перевода между Нацгвардией и ВСУ в онлайн-режиме.
Об этом 23 октября сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Подать рапорт на смену места службы можно через приложение Армия+. Правительство упростило процедуру — быстро, прозрачно, без затягиваний. Командир в течение 48 часов должен дать ответ: да или нет», — написал он.
По словам Клименко, перевод должен согласовываться автоматически.
«Далее — проверка кадровой службы (до 7 дней), и еще максимум 30 дней — до приказа о переводе. Рапорт подается в разделе „Смена места службы“», — написал министр.
Как отметил глава МВД, к заявлению о переводе военнослужащему нужно приложить:
- копию военного билета;
- удостоверения офицера;
- служебного удостоверения Нацгвардии;
- рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.
«Важно: перевод из боевых частей в тыл —только по заключению ВВК, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья», — подытожил Клименко.
1 октября министр обороны Денис Шмыгаль сообщил Кабинет министров по представлению Министерства обороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части.
«Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений», — сообщил чиновник.
Кроме того, министр обороны отметил, что решение правительства упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Нацгвардию и наоборот.
Командиры воинских частей обязаны выполнить кадровые решения о переводе военнослужащих не позднее чем за 72 часа с момента их получения, подытожил чиновник.