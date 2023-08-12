Официальные основания. Как бойцу перевестись в другое подразделение — объяснение юриста

12 августа, 20:47
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Количество оснований для увольнения военных во время военного положения меньше, чем во время мирного, да, оснований для перевода в другую местность или воинскую часть также меньше. Юристы объяснили, какие есть основания для перевода военных, и что надо делать, чтобы перевод состоялся успешно.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры (Фото: пресс-служба)
Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Военные во время военного положения имеют право перевестись в другую местность или другую воинскую часть. Для этого необходимо иметь основания, которые подтверждаются документально, и предоставить все необходимые документы командованию.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, каков порядок перевода военного, когда образуются основания для перевода, какие необходимо подготавливать документы и обстоятельства для успешного осуществления операции.

Перемещение в другую воинскую часть — основания

Юристы определяют два главных основания для перевода — по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам. Они предусматривают несколько дополнительных обстоятельств.

1) По состоянию здоровья:

  • в случае болезни вашей или члена семьи, если такая болезнь по заключению ВВК препятствует военному в прохождении службы в определенной местности или проживании в ней члена семьи;
  • если военному нужно ухаживать за нетрудоспособными или больными родителями, женой (мужем) или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и при этом живут отдельно от семьи.
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2) По семейным и другим уважительным обстоятельствам:

  • если военный холост(а) и самостоятельно воспитывает ребенка или нескольких детей, проживающих с ним, без отца (матери);
  • если военнослужащий холост(а) и содержит совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если он является инвалидом I-II группы или продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи;
  • если у военного есть 3 и более детей;
  • если жена (муж) военного, которая проходит военную службу по контракту, перемещается на новое место службы.

Куда можно перемещаться военным

Военные даже во время военного положения имеют широкие возможности для перевода в другие подразделения, воинские части.

«Перемещаться можно в другое соединение, в/ч, оперативное командование как в пределах подчинения ВСУ, так и в структурные подразделения в подчинении Генштаба и Минобороны», — пояснили юристы.

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Перевод военного — документы

Для перевода по разным основаниям военные должны собрать необходимые документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

1) По состоянию здоровья военнослужащего или члена его семьи:

  • постановление (заключение) ВВК;
  • документы, подтверждающие потребность в постоянном постороннем уходе за больным родственником (заключение врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения по месту жительства больного).

1) По семейным и другим уважительным обстоятельствам (в зависимости от обстоятельств, которые надо подтвердить):

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  • копии свидетельства о рождении детей, их паспортов (если есть);
  • копии свидетельства о браке/расторжении брака;
  • копии удостоверения лица с инвалидностью;
  • справка с места учебы совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи;
  • документы, подтверждающие наличие жилья (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т. д.);
  • документы, подтверждающие размер доходов (справка с места работы, справка из ГНС и т. д.).
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Перемещение — порядок действий

Для того, чтобы военному перевестись, необходимо выполнять соответствующий порядок действий и предоставить необходимые документы и рапорты:

1) Подготовить рапорт о перемещении по образцу.

2) Подать рапорт «по команде», то есть своему прямому командиру. К рапорту приложить документы, подтверждающие наличие причин перемещения.

3) В зависимости от оснований, командиры имеют разные варианты реагирования:

  • если основанием перемещения является состояние здоровья ваш или членов семьи, перед инициированием вопроса о перемещении необходимо обратиться к командиру за направлением о прохождении медицинского осмотра ВВК. По результатам осмотра ВВК предоставляет постановление с заключением о невозможности вам проходить службу в определенной местности или проживать в ней члену семьи;
  • если основанием перемещения являются семейные обстоятельства, командиры соединений или высшие должностные лица направляют запрос в областной ТЦК по месту жительства членов семьи для изучения семейного положения и определения целесообразности перемещения. Обследование семейного положения проводится руководителем ТЦК, утверждается руководителем областного ТЦК и в 30-дневный срок направляется командиру, который направлял запрос.
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4) Командир в/ч военного готовит представление, прилагает к нему копию его рапорта с приложениями и направляет его старшему командиру по подчиненности.

5) Старший командир издает приказ о перемещении военнослужащего в другую в/ч.

Перевод — как попасть именно в нужное подразделение

«Перед подачей рапорта обратитесь непосредственно к командиру в/ч, в которую вы хотите перейти для продолжения военной службы, и попросите его подготовить отношение», — рекомендуют адвокаты.

Это документ, которым командир одновременно дает согласие на принятие военного в свою в/ч на конкретную должность и ходатайствует перед высшим командованием о вашем перемещении.

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При подаче рапорта надо просить командира, который его принимает, поставить на 2-й копии рапорта отметку о его получении, дату, свое ФИО и подпись.

Тогда военный будет иметь подтверждение принятия рапорта и сможет обжаловать длительную бездеятельность.

К рапорту желательно прилагать нотариальные копии подтверждающих документов.

«Если ваш рапорт не рассматривается более 1 месяца и командир не реагирует на устные напоминания, можно подать жалобу на него к его старшему командиру или же сразу подать тот же рапорт о перемещении к старшему командиру. Если ни один из этих вариантов не дает результата, можно подать иск в административный суд об обжаловании бездействия командования», — заявили в Василь Кисиль и партнеры.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины комментарий юриста

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