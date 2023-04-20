Шесть категорий. Кто имеет право изменить место прохождения службы во время военного положения 20 апреля, 15:53 Мобилизация 2023: кто имеет право переводиться в другое место для несения военной службы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военные распределяются по военным частям в соответствии с мобилизационными планами, поэтому могут оказаться в любой части Украины. Некоторые военные имеют право изменить место несения службы из-за своих обстоятельств.

Военные несут службу в Украине по мобилизации с 24 февраля 2022 года, они перемещались по территории страны в соответствии с необходимостью выполнять боевые задания. Во время военного положения нескольким категориям военных разрешено изменять место прохождения военной службы.

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Как рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи, некоторые военные имеют право изменить место несения службы. Их права прописаны в пункте 113 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Кто может изменить место прохождения службы

Перемещение военнослужащего возможно по состоянию здоровья или по состоянию здоровья членов его семьи производится по рапорту военнослужащего и при наличии соответствующего медицинского заключения.

В частности, в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, в пункте г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория «ограниченно пригодный».

Военнослужащие, признанные ВВК ограниченно пригодными, могут нести службу в:

службы в частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Ограниченно пригодные военные имеют право на изменение места службы по состоянию здоровья. Лица с инвалидностью имеют право служить добровольно и только по месту жительства. Если их переводят в другое место, они могут обращаться об изменении места службы.

По семейным обстоятельствам для перемещения в другую местность военнослужащий в рапорт добавляет соответствующие документы, подтверждающие необходимость смены места жительства:

Жены или мужа; Его или ее несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей – учащихся или студентов учебных заведений по дневной форме обучения, которые находятся на содержании военнослужащего, и детей-инвалидов I или II группы; Нетрудоспособных родителей военнослужащего и супруги (супруга); Братьев, сестер военнослужащего и находящихся на иждивении супруги (супруга).

Перемещение на новое место военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, вызвано необходимостью ухода за нетрудоспособными или больными родителями, женой (мужем) или лицами, воспитывающими его с детства вместо родителей и признанными опекунами и проживающими отдельно от семьи военнослужащего , осуществляется командирами соединений, равнозначными им и выше должностными лицами на основании рапорта военнослужащего и соответствующих документов, подтверждающих потребность в постоянном постороннем уходе за ними.

Следует отметить, что перемещение, в соответствии с пунктом 110 указанного положения, осуществляется приказами должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения, воинские части и оперативные командования, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и приказом руководителя службы персонала Министерства обороны Украины.