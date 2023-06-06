Как перевести деньги из Польши в Украину: 9 самых популярных и надежных способов 6 июня, 00:20 Как перевести деньги из Польши в Украину (Фото:freepik/freepik)

В настоящее время значительное количество украинцев до сих пор проживает в Польше. Многие из них были вынуждены покинуть свои родные места проживания из-за военных конфликтов. Украинцы, которые находятся в Польше, являются главным источником поддержки своих семей и близких, которые остались в Украине.

Эта поддержка включает не только моральную поддержку, но и финансовую помощь. Предоставляем перечень доступных сервисов для быстрых денежных переводов из Польши в Украину.

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1 Онлайн переводы из Польши и ЕС в Украину онлайн переводы из Польши и ЕС

Существуют популярные онлайн-сервисы, которые уже получили признание среди украинцев. Эти компании действуют в рамках законодательства той страны, в которой они зарегистрированы. Платформы этих сервисов выступают посредниками во время осуществления транзакций. Процесс перевода через эти сервисы прост. Вам необходимо создать личную учетную запись в программе сервиса и иметь карту или счет в польском банке. Большинство платформ также предоставляют мобильные версии своих веб-сайтов или мобильные приложения, доступные в App Store и Play Market. Эти методы подходят для пополнения вашего счета или карты в украинском банке из Польши. Тем не менее, не все компании позволяют получать перевод наличными.

2 TransferGo приложение для перевода денег из Польши в Украину

TransferGo является популярным онлайн-сервисом перевода средств, который предлагает неплохой курс валют и возможность быстрой транзакции. Деньги могут быть доставлены на счет получателя в течение 30 минут. Для новых пользователей TransferGo предоставляет возможность осуществить два перевода бесплатно. После этого, за каждую транзакцию придется оплатить 14,99 злотых (133 грн), а для получения средств в тот же день нужно заплатить 9,99 злотых (88 грн). При использовании стандартного перевода, деньги будут на счету получателя на следующий день после отправки. Украинским пользователям особенно понравится украинский интерфейс программы. Кроме того, сервис предоставляет поддержку на украинском языке, что значительно облегчает коммуникацию при решении различных вопросов.

3 Перевести деньги из Польши в Украину через Wise ( TransferWise)

Wise привлекает клиентов своим использованием обменного курса от Reuters, что позволяет осуществлять переводы по выгодному курсу. Тем не менее, иногда курс Reuters может быть ниже среднего на валютном рынке, что может привести к получению получателем меньшей суммы средств.

За каждый перевод уплачивается постоянная сумма в размере в 1,54 злотых (14 грн), а также небольшой процент, который зависит от размера платежа:

до 545 558 злотых ( 4 834 636 грн) — 0,68%;

4 834 636 грн) — 0,68%; до 1 636 674 злотых ( 14 503 910) — 0,58%;

14 503 910) — 0,58%; до 2 727 790 злотых ( 24 173 184) — 0,53%;

24 173 184) — 0,53%; до 5 455 580 злотых ( 48 346 368) — 0,52%;

48 346 368) — 0,52%; свыше 5 455 580 злотых ( 48 346 368) — 0,51%.

Получатель получает денежный перевод в течение 12 часов. Также возможна услуга мгновенного перевода — в течение 5 часов.

4 Easy Send поможет осуществить денежный перевод из Польши в Украину

Easy Send — это онлайн-сервис для осуществления денежных переводов. Одним из его преимуществ является полностью украиноязычный интерфейс, что делает его удобным для пользователей из Украины. Первый перевод через Easy Send можно отправить бесплатно, что является приятным бонусом. За каждый последующий перевод придется оплатить комиссию, которая зависит от суммы перевода. Одним из преимуществ Easy Send является возможность получения средств наличными. Это особенно удобно, поскольку многие другие онлайн-сервисы не предоставляют возможности получения перевода наличными.

Easy Send предлагает 2 вида денежных переводов:

стандартный — получатель получит перевод на следующий день;

быстрый — получатель получит перевод почти мгновенно ( в течение 10 минут).

5 Paysend приложение для отправки денег из Польши в Украину

Более 6 миллионов клиентов уже воспользовались сервисом Paysend. Компания гарантирует своим клиентам такой же уровень безопасности, как и в популярных банках. Первый перевод осуществляется без комиссии, а за последующие переводы установлена комиссия в размере 4,9 злотых (44 грн), что является очень выгодным предложением. Временные рамки операции перевода составляют до 3-х рабочих дней и зависят от скорости обработки информации банком-получателем.

6 Как перевести деньги из Польши в Украину через Paysera

Кроме того, украинские граждане имеют возможность получать международные переводы от клиентов европейской финансовой компании Paysera. Эти переводы можно получить на карты или счета в ПриватБанке с помощью системы PrivatMoney. Для того, чтобы осуществить международный перевод, нужно:



Указать IBAN получателя ПриватБанка. Получить контрольный номер перевода PrivatMoney. Воспользоваться этим номером, чтобы получить выплату. Можно снять деньги в банкомате, отделении, получить их в Приват24, ТСО, или позвонив по номеру 3700 ( служба поддержки) или воспользоваться онлайн-чатом службы поддержки ПриватБанка.

7 Банковские переводы SWIFT из Польши в Украину

При переводе средств через банк отправитель имеет несколько вариантов для использования. Один из вариантов — это SWIFT-перевод. В этом случае используется система международных платежей SWIFT, которая обеспечивает надежность транзакции на 100%. Оформление SWIFT-перевода самостоятельно может быть сложным, и такой перевод обычно занимает больше времени, чем через онлайн-сервисы. Однако преимуществом является небольшая комиссия, которая составляет 0,5%, и она не зависит от суммы перевода. Также не существует ограничений по сумме перевода. Можно воспользоваться услугами банков, которые имеют дочерние филиалы в Украине. Можете обратиться к таким банкам:

РКО Bank Polski — является материнской компанией Кредобанка;

Getin Noble Bank — владеет Идея-банком.

8 Переводы наличных в Украину от Western Union

Многие украинские граждане используют переводы наличными как один из самых популярных способов отправки денег. Одним из таких сервисов является Western Union, который позволяет получателю получить средства в наличной форме, что является важным для многих людей. Преимущества использования переводов наличными включают надежность, простоту оформления и безопасность. Клиенты могут быть уверены, что их деньги будут доставлены получателю вскоре. Однако важно отметить, что недостатком сервиса переводов наличными является продолжительность перевода по сравнению с другими вариантами. Иногда процесс доставки наличных может занять больше времени, особенно если существуют ограничения или проверки, требуемые для обеспечения безопасности денежных переводов.

9 Бесплатные переводы через Приват 24 с польской карты на украинскую с польской карты на украинскую

ПриватБанк имел огромную популярность в Украине еще до начала полномасштабного вторжения. Чтобы поддержать своих клиентов, которые сейчас находятся за пределами Украины, банк ввел новую функцию — бесплатный перевод средств с польских и немецких карт на украинские карты. Эта возможность будет доступна с апреля по июль 2023 года.

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно:

Зайти в приложение банка и перейти во вкладку Кошелек. Нажать кнопку Добавить и добавить карту вашего иностранного банка. Ввести данные карты — имя, CVV-код и срок действия, а после этого нажать Добавить. Нажать на Перевод на карту. Выбрать карту, с которой вы хотите перевести деньги. Подтвердить перевод.