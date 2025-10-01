Новые правила въезда в ЕС, перевод часов, расширение социальных выплат: что изменится для украинцев в октябре

В октябре для украинцев изменятся правила пересечения границы со странами ЕС, возможности для получения базовой социальной помощи и Пакета школьника будут расширены, монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения.

NV собрал главные изменения октября.

День защитников и защитниц Украины

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. После изменения церковного календаря два года назад его дата была перенесена с 14 октября на 1 октября.

Реклама

В этот день в Украине чествуют всех тех, кто защищал и защищает страну: отдают дань памяти павшим защитникам, благодарят действующих военнослужащих, ветеранов, участников всех украинских национально-освободительных движений, военных медиков, правоохранителей, пограничников, работников оборонного сектора.

В 2025 году День защитников и защитниц пришелся на среду и должен был бы быть выходным, однако из-за действия военного положения остается обычным рабочим днем.

Украина отмечает этот праздник уже более 10 лет. В 2014 году тогдашний президент страны Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который во времена СССР был известен как День Советской армии и Военно-морского флота. Одновременно Порошенко учредил 14 октября как День защитника Украины. Поэтому с 2015 года День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем. 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины — для того, чтобы способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих и надлежащему чествованию воинов обоих полов.

Дата 14 октября была выбрана, поскольку по юлианскому календарю, которого до 2023 года придерживались Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, в этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В украинской традиции праздник тесно связан с идеей защиты от врагов: украинские казаки считали Богородицу своей заступницей, а праздник Покрова — важнейшим в своем календаре.

В 2023 году, на втором году полномасштабной войны России, Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) решили перешли на новоюлианский календарь вместо юлианского, которого придерживается российская церковь. Именно с тех пор День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября.

Расширение доступа к базовой социальной помощи

С июля 2025 года в Украине продолжается экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они могут получать базовую социальную помощь — новый вид государственной поддержки, который объединяет сразу несколько видов выплат и предоставляется семьям и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Начиная с 1 июля за назначением такой помощи могли обратиться те категории украинцев, которые по состоянию на дату обращения были получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям ;

помощи на детей одиноким матерям ;

помощи на детей , которые воспитываются в многодетных семьях ;

временной государственной помощи детям , родители которых уклоняются от уплаты алиментов , не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно .

А с 1 октября права на базовую социальную помощь приобретают те граждане, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Размер базовой социальной помощи определяется индивидуально. Базовый размер такой помощи составляет 4500 гривен грн. В то же время для каждой семьи размер помощи рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи:

Выплачивать помощь будут согласно таким расчетам:

100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи , который подает заявление ),

100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет , а также для лиц с инвалидностью I или II группы ,

70% базовой величины - для каждого следующего члена семьи .

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу и составляет:

стаж менее 10 лет — 53% от базовой величины в 4500 грн. ( 2385 грн);

от базовой величины в 4500 грн. от 10 до 20 лет — 62% ( 2790 грн);

от 20 до 30 лет — 70% ( 3150 грн);

30 и более лет — 88% ( 3960 грн);

Подать заявление на получение такой помощи можно или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или онлайн — через портал Дія.

Перевод часов на зимнее время

Каждый год в Украине переводят стрелки часов дважды: весной — на летнее время, и осенью — на зимнее. В 2025 году переход на зимнее время состоится в ночь на 26 октября (воскресенье). В 04:00 по киевскому времени необходимо перевести часы на один час назад — на 03:00. Считается, что это позволяет эффективнее воспользоваться световым днем в течение зимнего периода.

В Украине переход на летнее и зимнее время регулируется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 О порядке исчисления времени на территории Украины. Согласно этому постановлению, страна переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Дискуссия о том, следует ли отменять переходы на летнее и зимнее время, продолжается уже давно. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла решение отменить перевод времени с зимнего на летнее в Украине. Однако его до сих пор не подписал президент Украины Владимир Зеленский, поэтому закон не вступил в силу.

Инфографика: NV

Обновленные правила въезда в страны ЕС

С 12 октября в Евросоюзе начинает действовать новая система въезда-выезда в страны Шенгенской зоны — EES (Entry/Exit System). Это означает, что с этой даты украинцы — как и все другие неграждане ЕС — будут пересекать границы Евросоюза по новым правилам. Они касаются регистрации путешественников на въезде и выезде не только государств ЕС, но и Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые также входят в Шенгенскую зону.

Требования EES не будут распространяться на граждан ЕС или резидентов стран Евросоюза, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы. То есть речь идет только о краткосрочных путешествиях: к ним относятся и поездки украинцев в страны ЕС по безвизовому режиму (на срок, не превышающий 90 дней в течение каждых 180 дней).

Система Entry/Exit System заменит штампы в паспортах цифровыми записями и фиксацией биометрических данных. Часть данных необходимо будет сканировать в автоматических терминалах самообслуживания, которые должны установить на всех пунктах пересечения границы со странами Шенгенской зоны.

Как напомнило посольство Украины в Польше, отныне во время цифровой регистрации будут фиксироваться:

фото

отпечатки пальцев ( для лиц от 12 лет);

для лиц от 12 лет); данные биометрического загранпаспорта;

дата и место ( пункт пропуска) въезда/выезда;

пункт пропуска) въезда/выезда; случаи отказа во въезде.

Ранее ВВС объясняла, что система будет собирать биометрические данные (в частности отпечатки пальцев и фото) в цифровой базе путешественников в течение трех лет. Поэтому зафиксировать биометрические данные достаточно будет раз в три года, а не во время каждой поездки.

Систему EES вводят для усиления безопасности в странах Евросоюза и улучшения контроля миграционных потоков.

Что еще предусматривают новые правила въезда в ЕС для украинцев с 12 октября?

Срок пребывания в странах Шенгенской зоны по безвизовому режиму для украинцев не изменится: можно оставаться в странах ЕС на период до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода ( если речь не идет об обучении, постоянной работе в ЕС или вид на жительство).

если речь не идет об обучении, постоянной работе в ЕС или вид на жительство). Дополнительно платить за пересечение границы со странами ЕС после введения EES не нужно.

Заполнение дополнительных документов система EES не предусматривает.

Процедура пересечения границы с ЕС для украинцев с биометрическими паспортами фактически не изменится, кроме сканирования паспортов в специальных терминалах и периодической фиксации биометрических данных.

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Светлана Крыса, предположила, что начало введения новой системы потребует больше времени на прохождение пограничной проверки и посоветовала украинцам учитывать это во время путешествий.

«Я бы хотела дать практический совет нашим гражданам: если они будут ехать в страны ЕС и в дальнейшем, например, планировать перелет самолетом в другие страны, то нужно принимать во внимание, что на первых порах проверка на границе будет занимать больше времени. То есть наши граждане должны досчитывать один-два часа к своему времени путешествия», — подчеркнула представитель МИД Украины.

По ее словам, на практике такая проверка будет происходить в три шага: люди будут выходить из автомобилей или автобусов, затем у них будут брать биометрические данные, а дальше будет происходить регистрация в автоматизированной системе.

«То есть теперь штампы в паспорта ставиться не будут, но информация о каждом человеке будет собрана в этой единой электронной системе», — пояснила Светлана Крыса. по ее словам, отказаться от фиксирования биометрических данных на границе будет невозможно. «Если люди думают, что они смогут отказаться от оттисков или сдачи биометрики, то этого делать нельзя, ведь это будет равнозначно отказу во въезде в ЕС», — подчеркнула представитель МИД.

Запуск системы ЕЕЅ откладывали уже много раз: ранее начало ее действия анонсировали на 10 ноября 2024 года, однако в конце концов снова отложили. Тогда причиной стала неготовность пограничной компьютерной системы в Германии, Франции и Нидерландах, на которые приходится до 40% пассажирского трафика ЕС.

Позже, примерно в конце 2026 года, должно начать действовать еще одно нововведение для неграждан ЕС, въезжающих в страны Шенгенской зоны по безвизовому режиму (а следовательно и для граждан Украины). Речь идет о ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — Европейской системе информации и авторизации путешествий.

Она будет обязательной для всех граждан стран, которые имеют право на въезд в страны Шенгенской зоны без визы. Это около 60 стран мира, среди которых и Украина.

Главной новацией станет требование раз в три года получить специальное разрешение на краткосрочные путешествия в ЕС и заплатить за это 7 евро. Заявители в возрасте до 18 лет или старше 70 лет будут иметь право на получение разрешения ETIAS бесплатно.

Идентификация для получения социальной помощи

С сентября 2025 года в Украине действуют новые правила для пенсионеров и получателей соцвыплат, проживающих за рубежом или на временно оккупированных территориях. Чтобы и в дальнейшем получать такие выплаты, необходимо пройти физическую идентификацию и подтвердить, что именно вы являетесь получателем пенсии, напомнили в Пенсионном фонде.

Кто должен проходить идентификацию:

Пенсионеры, которые находятся за границей 183 дня и более в год.

Те, кто имеет статус беженца или временной защиты за пределами Украины.

Лица, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них.

Все, кто получает пенсию или пособие в Украине, но обязаны подтвердить, что не имеют выплат от РФ.

Срок такой идентификации длится до 31 декабря 2025 года дляпенсионеров и получателей страховых выплат, и до 1 октября 2025 года — для тех, кто получает адресную социальную помощь, назначенную на период от февраля 2022 года до июня 2025 года включительно.

Как пройти идентификацию:

Онлайн через портал Пенсионного фонда ( ПФУ) — с использованием электронной подписи или Дія. Підпис .

Видеосвязь с работником ПФУ — нужно записаться на сессию и показать паспорт во время звонка.

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через банк, где вы получаете пенсию.

Через консульство/посольство Украины за рубежом — получить справку и подать ее в ПФУ.

Если такую идентификацию не пройти вовремя, выплаты пенсий или соцпомощи остановят до момента подтверждения личности. Также возможна блокировка пенсионного счета из-за отсутствия движения средств.

Однако после идентификации выплаты возобновляются, заверили в ПФУ.

Изъятие монет номиналом 10 копеек

С 1 октября Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако их не нужно специально сдавать или обменивать: такие монеты остаются платежным средством и после 1 октября.

Магазины, торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Однако попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек означает, что после 1 октября:

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

В Нацбанке объясняют, что если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Поэтому их решили постепенно изымать из обращения.

Новый отопительный сезон и период оформления субсидий

С 1 октября начинается новый «субсидийный» период — отопительный. Пенсионный фонд Украины напомнил, что проведет автоматическое продолжение выплаты жилищных субсидий на отопительный сезон 2025/2026 годов, но только домохозяйствам, которые уже являются получателями субсидий и тем, кому на летний период было назначено «нулевую» субсидию. Поэтому этим семьям обращаться за оформлением субсидии осенью не нужно.

Однако некоторым другим категориям украинцев, которые претендуют на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2025/2026 необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующей заявкой. Среди них:

те, кто впервые подает документы на назначение субсидии;

кому было отказано в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период ( долг, отсутствуют доходы и т. д. );

долг, отсутствуют доходы ); у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и тому подобное.

Кроме того, обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме должны те лица, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотапливаемого сезона — чтобы получить ее на осенне-зимний период.

Это те категории граждан, которым заявление о назначении субсидии на летний сезон следовало подать еще летом, то есть с 1 мая текущего года (но они не сделали это по тем или иным причинам). В частности это:

лица, которые зарегистрированы, но не проживают по адресу домохозяйства или наоборот;

внутренне перемещенные лица, которые получают жилищную субсидию по адресу , отличному от места регистрации;

граждане, арендующие жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию назначат с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

При расчете «зимней» жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии — за август текущего года.

Что касается собственно начала отопительного сезона, то обычно он стартует 15 октября, однако эта дата не является фиксированной и ежегодно зависит от погодных условий. Отопление включают при необходимости — обычно в том случае, когда среднесуточная температура составляет ниже+8°C в течение трех дней подряд.

Препараты для лечения онкологии в Доступних ліках

С октября 2025 года в программу Доступні ліки будет включено лекарства для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, которые применяются для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Доступные лекарства - это государственная программа, которая обеспечивает граждан препаратами для лечения самых распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Лекарства отпускаются по электронным рецепту в более 16 тысячах аптек, которые принимают участие в программе. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья Украины.

В перечень Доступних ліків входит более 600 лекарственных средств и медицинских изделий.

Расширение Пакета школьника

С августа Кабмин запустил в Украине программу Пакет школьника, которая предусматривает одноразовую выплату в размере 5000 грн для семей первоклассников. С 1 октября она будет расширена: тратить эти средства теперь можно не только на школьные принадлежностии одежду, но и на книги.

Подать заявку на Пакет школьника можно до 15 ноября 2025 года в сервисных центрах Пенсионного фонда или через приложение Дія.

День украинской письменности и языка и радиодиктант 2025

В понедельник, 27 октября, Украина отмечает День украинской письменности и языка.

С 1997 года этот праздник был приурочен ко дню памяти преподобного Нестора Летописца, автора летописи Повесть временных лет, поэтому его отмечали 9 ноября.

Составленная еще в начале ХІІ века, эта летопись была написана на церковнославянском языке, однако содержала и огромное количество слов живого разговорного языка Украины-Руси. Именно поэтому Михаил Драгоманов назвал Повесть одним из произведений «местной жизни древней Украины», которые «начинают украинскую литературу». Поэтому Нестора почитают и как одного из тех, кто приложил руку к фиксации языкотворческого процесса в Украине.

С 2023 года день памяти преподобного Нестора Летописца, а следовательно и День украинского языка и письменности сместился с 9 ноября на 27 октября — из-за изменения церковного календаря и перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь.

Традиционно в День украинской письменности и языка проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства. Радиодиктант 2025 пройдет 27 октября. В диктанте принимают участие школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык. Автор текста и исполнитель радиодиктанта 2025, а также точное время трансляции станут известны позже.

Цены на коммунальные тарифы и отопление в октябре

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение воду, который был введен из-за военного положения. Поэтому в октябре тарифы на коммунальные услуги в платежках останутся неизменными.

Цена на электроэнергию: после 1 октября украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32грн/кВт-час. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года, ведь Кабмин продлил действие соответствующего документа. Летом 2024-го тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64грн/кВт-ч до 4,32грн/кВт-ч и с тех пор остается неизменным.

Цена на газ: в октябре 2025 цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Тариф на холодную воду в октябре также не планируют повышать.

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Согласно данным Киевтеплоэнерго, в Киеве жители будут платить за отопление 1654,41 грн/Гкал.