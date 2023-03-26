После перевода часов. Сколько сейчас времени в Украине и других странах, где находятся украинцы
Рассказываем, какой сейчас час в Киеве, Украине и странах, куда переехали украинцы (Фото:FreedomMaster/depositphotos)
В Украине ежегодно переводят часы на летнее время. Это решение принято в соответствии с Проектом Закона об исчислении времени в Украине.
Сегодня, 26 марта, в последнее воскресенье марта, в 3:00 утра часы перевели на один час вперед. В 2023 году переводить часы на летнее время будет не только Украина, но и страны ЕС. Рассказываем, сколько сейчас времени в Украине и других странах, где живут украинцы.
Возьмем за ориентир восемь часов утра 26 марта в Украине.
- Польша 7:00
- Словакия 7:00
- Венгрия 7:00
- Молдова 8:00
- Чехия 7:00
- Румыния 8:00
- Эстония 8:00
- Ирландия 6:00
- Германия 7:00
- Испания 7:00
- Великобритания 6:00
- США 1 час (Вашингтон)
- Норвегия 7:00
- Япония 14:00
- Грузия 9:00
- Переход на летнее время. Когда переводят стрелки в Украине и какая будет разница с другими странами, куда выехали украинцы
- Переход на летнее время 2023. Когда нужно перевести часы и какой будет разница с другими странами, куда уехали украинцы
- Длинный весенний уик-энд. Будут ли дополнительные выходные на Пасху 2023 года в Украине