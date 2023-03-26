После перевода часов. Сколько сейчас времени в Украине и других странах, где находятся украинцы

26 марта, 04:00
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Рассказываем, какой сейчас час в Киеве, Украине и странах, куда переехали украинцы (Фото:FreedomMaster/depositphotos)

Рассказываем, какой сейчас час в Киеве, Украине и странах, куда переехали украинцы (Фото:FreedomMaster/depositphotos)

В Украине ежегодно переводят часы на летнее время. Это решение принято в соответствии с Проектом Закона об исчислении времени в Украине.

Сегодня, 26 марта, в последнее воскресенье марта, в 3:00 утра часы перевели на один час вперед. В 2023 году переводить часы на летнее время будет не только Украина, но и страны ЕС. Рассказываем, сколько сейчас времени в Украине и других странах, где живут украинцы.

Видео дня

Возьмем за ориентир восемь часов утра 26 марта в Украине.

  • Польша 7:00
  • Словакия 7:00
  • Венгрия 7:00
  • Молдова 8:00
  • Чехия 7:00
  • Румыния 8:00
  • Эстония 8:00
  • Ирландия 6:00
  • Германия 7:00
  • Испания 7:00
  • Великобритания 6:00
  • США 1 час (Вашингтон)
  • Норвегия 7:00
  • Япония 14:00
  • Грузия 9:00
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Редактор: Алена Дука

Теги:   Время Летнее время Часовой пояс Когда переводят часы

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