После перевода часов. Сколько сейчас времени в Украине и других странах, где находятся украинцы 26 марта, 04:00 Рассказываем, какой сейчас час в Киеве, Украине и странах, куда переехали украинцы (Фото:FreedomMaster/depositphotos)

В Украине ежегодно переводят часы на летнее время. Это решение принято в соответствии с Проектом Закона об исчислении времени в Украине.

Сегодня, 26 марта, в последнее воскресенье марта, в 3:00 утра часы перевели на один час вперед. В 2023 году переводить часы на летнее время будет не только Украина, но и страны ЕС. Рассказываем, сколько сейчас времени в Украине и других странах, где живут украинцы.

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Возьмем за ориентир восемь часов утра 26 марта в Украине.

Польша 7:00

Словакия 7:00

Венгрия 7:00

Молдова 8:00

Чехия 7:00

Румыния 8:00

Эстония 8:00

Ирландия 6:00

Германия 7:00

Испания 7:00

Великобритания 6:00

США 1 час ( Вашингтон)

Вашингтон) Норвегия 7:00

Япония 14:00

Грузия 9:00