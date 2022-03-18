Переход на летнее время. Когда переводят стрелки в Украине и какая будет разница с другими странами, куда выехали украинцы

18 марта, 13:23
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В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед (Фото:Black ice / Pexels)

В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед (Фото:Black ice / Pexels)

В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.

В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.

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Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.

  • Польша 7:00
  • Словакия 7:00
  • Венгрия 7:00
  • Молдова 8:00
  • Чехия 7:00
  • Румыния 8:00
  • Эстония 8:00
  • Ирландия 6:00
  • Германия 7:00
  • Испания 7:00
  • Великобритания 6:00
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  • США 2:00 (Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта.
  • Норвегия 7:00
  • Япония 14:00. Япония не переходит на летнее время.
  • Грузия 9:00. Грузия в 2022 году не будет переводить часы.
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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Время Летнее время Часовой пояс Когда переводят часы

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