Переход на летнее время. Когда переводят стрелки в Украине и какая будет разница с другими странами, куда выехали украинцы 18 марта, 13:23 Цей матеріал також доступний українською В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед (Фото:Black ice / Pexels)

В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.

В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.

Видео дня

Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.

Польша 7:00

7:00 Словакия 7:00

7:00 Венгрия 7:00

7:00 Молдова 8:00

8:00 Чехия 7:00

7:00 Румыния 8:00

8:00 Эстония 8:00

8:00 Ирландия 6:00

6:00 Германия 7:00

7:00 Испания 7:00

7:00 Великобритания 6:00

США 2:00 ( Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта.

2:00 Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта. Норвегия 7:00

7:00 Япония 14:00. Япония не переходит на летнее время.

14:00. Япония не переходит на летнее время. Грузия 9:00. Грузия в 2022 году не будет переводить часы.

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