Переход на летнее время. Когда переводят стрелки в Украине и какая будет разница с другими странами, куда выехали украинцы
В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед (Фото:Black ice / Pexels)
В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.
В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.
Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.
- Польша 7:00
- Словакия 7:00
- Венгрия 7:00
- Молдова 8:00
- Чехия 7:00
- Румыния 8:00
- Эстония 8:00
- Ирландия 6:00
- Германия 7:00
- Испания 7:00
- Великобритания 6:00
- США 2:00 (Вашингтон). США осуществили переход на летнее время 13 марта.
- Норвегия 7:00
- Япония 14:00. Япония не переходит на летнее время.
- Грузия 9:00. Грузия в 2022 году не будет переводить часы.
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