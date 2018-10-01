Перестрелка в Печерском районе Киева: вблизи места происшествия обнаружили труп мужчины

Один из злоумышленников во время перестрелки вероятно был убит

В лесополосе вблизи места перестрелки в Печерском районе Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский, нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает отдел коммуникации полиции города.

По словам начальника столичной полиции, тело может принадлежать одному из злоумышленников, которые стреляли в правоохранителей.

Как рассказал Крищенко, в 22:00 полицейские получили вызов об ограблении в частном секторе в Печерском районе столицы. На место происшествия подъехал наряд полиции, который увидел двух неизвестных - они выскочили из дома и пытались убежать. Во время попытки их задержать преступники начали стрелять, а также применили гранату.

"Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться... При осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, с какого именно оружия он застрелен", - сказал Крищенко.

В результате перестрелки один из полицейских получил ранения в ногу и плечо. Он госпитализирован и ему оказывают необходимую помощь.

В полиции уточнили, что специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать.

"По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ранил полицейского и скрылся, для розыска злоумышленника в столице введен специальный оперативный план