В Одессе произошла стрельба, погибли два человека

1 июня, 17:20
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Последствия перестрелки в Одессе 1 июня 2023 года (Фото:od.npu.gov.ua)

Последствия перестрелки в Одессе 1 июня 2023 года (Фото:od.npu.gov.ua)

В Одессе днем в четверг, 1 июня, произошла стрельба, погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram, в результате стрельбы в Киевском районе Одессы погибли женщина и 30-летний мужчина, водитель BMW — он скончался в карете скорой. По предварительной информации, причина стрельбы — «конфликт между родственниками», которые ехали в двух машинах.

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В областной полиции сообщили, что начали расследовать умышленное убийство (п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины). Информация в полицию поступила около 15:00.

Издание Думская со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельбу начал водитель Range Rover, а пассажир BMW открыл ответный огонь.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Одесса Полиция МВД Украины Национальная полиция Украины Перестрелка Стрельба Нацполиция

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