В Одессе произошла стрельба, погибли два человека
Последствия перестрелки в Одессе 1 июня 2023 года (Фото:od.npu.gov.ua)
В Одессе днем в четверг, 1 июня, произошла стрельба, погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram, в результате стрельбы в Киевском районе Одессы погибли женщина и 30-летний мужчина, водитель BMW — он скончался в карете скорой. По предварительной информации, причина стрельбы — «конфликт между родственниками», которые ехали в двух машинах.
В областной полиции сообщили, что начали расследовать умышленное убийство (п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины). Информация в полицию поступила около 15:00.
Издание Думская со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельбу начал водитель Range Rover, а пассажир BMW открыл ответный огонь.