Перестрелка в Харькове: силовики смертельно ранили ветерана АТО во время задержания - СМИ

Погибшим при перестрелке в Харькове оказался бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины, ветеран АТО, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, мужчину застрелили во время проведения сотрудниками СБУ следственных действий по факту вымогательства группой лиц $50 тысяч у частной фирмы.

"Во время задержания один из предполагаемых нарушителей попытался достать гранату, после чего правоохранителям пришлось применить табельное оружие", - говорится в сообщении.

В результате мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Его в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался.

Согласно информации издания, погибший - харьковчанин 1995 года рождения - был уволен из воинской части Нацгвардии 26 января 2018 года. После он возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова.

Напомним, ранее СМИ и очевидцы сообщили, что 13 сентября в Харькове районе станции метро Завод имени Малышева произошла стрельба, в результате погиб один человек.

В управлении СБУ в Харьковской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о стрельбе, сославшись на следственные действия.