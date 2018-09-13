13 сентября 2018, четверг

Перестрелка в Харькове: силовики смертельно ранили ветерана АТО во время задержания - СМИ

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Территорию возле супермаркета оцепили
Фото: KHARKIV Today

Территорию возле супермаркета оцепили

Погибшим при перестрелке в Харькове оказался бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины, ветеран АТО, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, мужчину застрелили во время проведения сотрудниками СБУ следственных действий по факту вымогательства группой лиц $50 тысяч у частной фирмы.

"Во время задержания один из предполагаемых нарушителей попытался достать гранату, после чего правоохранителям пришлось применить табельное оружие", - говорится в сообщении. 

В результате мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Его в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где он скончался. 

Согласно информации издания, погибший - харьковчанин 1995 года рождения - был уволен из воинской части Нацгвардии 26 января 2018 года. После он возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова.

Напомним, ранее СМИ и очевидцы сообщили, что 13 сентября в Харькове районе станции метро Завод имени Малышева произошла стрельба, в результате погиб один человек.

В управлении СБУ в Харьковской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о стрельбе, сославшись на следственные действия.

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