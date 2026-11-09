Подстрекал опрокинуть автобус НГУ. Суд избрал меру пресечения шестому участнику беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Суд избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, подозреваемому в препятствовании законной деятельности ВСУ во время столкновений в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Фигурант взят под стражу с возможностью внесения залога 66 тыс. грн.

Об этом сообщила в понедельник, 9 ноября, Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, во время столкновений в Петропавловской Борщаговке Бучанского района мужчина призывал присутствующих опрокинуть служебный автобус Нацгвардии, в котором находились военные. Он вместе с другими участниками беспорядков раскачивал автобус и бил ногами по кузову.

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В результате этих действий автобус получил повреждения. Блокировка въездов и выездов с территории подразделения ограничила движение служебного транспорта и затруднила выполнение задач военнослужащими.

Таким образом, суд избрал меры пресечения уже в отношении шестерых фигурантов беспорядков в селе Петропавловская Борщаговка.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в соцсетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Они сломали ворота, разбили окна и забор, бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверо мужчин были доставлены в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных , а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть.

Вечером 2 ноября в Национальной гвардии объявили о начале служебного расследования.

На месте инцидента также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Позже он сообщил о задержании женщины, приехавшей к дому переодетой в форму медперсонала, на машине скорой помощи, которую она сама заранее и приобрела.

NV выяснил, что эта женщина — Валентина Молодая — участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским уклоном.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой: ее поместили под стражу без права освобождения под залог. В тот же день суд отправил под арест вторую фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Татьяну Кирееву.

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5 ноября под стражу был отправлен без права освобождения под залог и Виктор Ена — псевдоводитель скорой помощи, который привез на место столкновений Валентину Молодую.