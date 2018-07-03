Перешел на облегченный режим голодания. Адвокат сообщила об улучшении состояния Балуха

Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха улучшилось, сообщила его адвокат Ольга Динзе, пишет 112 Украина.

По словам правозащитницы, ему помогают сокамерники.

"Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", - уточнила она.

Динзе добавила, что ему не дают никаких смесей.

"Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьет кисель", - уточнила адвокат.

Напомним, что украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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По первому делу российские власти обвинили Балуха в хранении боеприпасов. Украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).

В деле о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания прокурор запросил для Балуха четыре года колонии общего режима.