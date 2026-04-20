«Хотят переехать в теплый климат». Кто из россиян сейчас переселяется жить в оккупированный Крым и что получает взамен
Россия стимулирует государственных работников, чтобы они переезжали работать в Крым (Фото: REUTERS)
Жители полуострова рассказали NV о миграционных процессах в Крыму, и как это влияет на местный рынок труда.
В оккупированный Крым переселяется большое количество россиян при поддержке властей страны-агрессора. Об этом рассказывают местные жители, с которыми удалось поговорить NV.
«Их ничего не пугает — ни война, ни „прилеты“, — делится наблюдениями преподавательница из Симферополя Кристина [фамилии собеседников NV не называются из соображений безопасности]. — И я их понимаю, потому что все хотят переехать в теплый климат».