«Хотят переехать в теплый климат». Кто из россиян сейчас переселяется жить в оккупированный Крым и что получает взамен

20 апреля, 19:08
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Россия стимулирует государственных работников, чтобы они переезжали работать в Крым (Фото: REUTERS)

Россия стимулирует государственных работников, чтобы они переезжали работать в Крым (Фото: REUTERS)

Автор: Евгения Королева

Жители полуострова рассказали NV о миграционных процессах в Крыму, и как это влияет на местный рынок труда.

В оккупированный Крым переселяется большое количество россиян при поддержке властей страны-агрессора. Об этом рассказывают местные жители, с которыми удалось поговорить NV.

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«Их ничего не пугает — ни война, ни „прилеты“, — делится наблюдениями преподавательница из Симферополя Кристина [фамилии собеседников NV не называются из соображений безопасности]. — И я их понимаю, потому что все хотят переехать в теплый климат».

Теги:   Жители Крыма Оккупация Крыма Крым Незаконная застройка Строительство

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