Луцк — в Польшу, Тернополь — в США. В какие страны чаще всего выезжали из-за войны жители разных украинских городов — опрос IRI 30 июня, 16:43 Чаще всего из-за войны украинцы выезжают в Польшу из-за войны (Фото:Artur Widak / NurPhoto via Reuters)

Четыре страны Запада стали самыми популярными направлениями для переселенцев из Украины. Но были и региональные особенности в их выборе.

Чаще всего жители областных центров Украины выезжали во время полномасштабной войны в Польшу.

Об этом говорится в муниципальном опросе Международного республиканского института (IRI), проведенном в апреле-мае 2023 года.



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Среди жителей Луцка Польша стала самой популярной — 57% опрошенных лучан, имеющих в семье переселенцев, которые покинули Украину, заявили, что именно там оказались их родные. Похожий процент продемонстрировали жители Житомира (55%), Ровно (55%) и Хмельницкого (56%).



Инфографика: IRI

Вторым по популярности новым временным домом для украинцев стала Германия. Больше всего там оказалось харьковчан (43% среди опрошенных респондентов, имеющих в семье международных переселенцев), днепрян (40%) и одесситов (36%). Польша для жителей этих городов стала страной № 2.



А вот жители Тернополя во время пономасштабного вторжения России в Украину преимущественно выезжали не только в Польшу, но и в США. Последнюю страну как конечную цель временного переселения озвучил каждый пятый из тех тернополян, чьи родные покинули Украину. Немного ниже стал соответствующий показатель среди жителей Ивано-Франковска — 16%.



Однако Италия имела популярность среди жителей Черновцов (20% среди людей, чьи родные покинули Украину) и Хмельницкого (14%).



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (IRI) был проведен Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)



Опрос проводился в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации с безопасностью, которая делала невозможным личный опрос. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 16800 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.