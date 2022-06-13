Статус переселенца. Как получить справку ВПЛ через Дія — пошаговая инструкция 13 июня, 07:43 Цей матеріал також доступний українською В приложении Дія внутренне перемещенные лица могут использовать ряд полезных электронных услуг (Фото:diia.gov.ua)

Для подтверждения статуса ВПЛ нужно иметь соответствующую справку. Отныне ее можно получить через портал Дія.

Напомним, справка ВПЛ дает возможность получать денежную помощь лицам, пострадавшим от полномасштабной войны россии против Украины.

Как добавить справку ВПЛ в приложение Дія

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После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в действие при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Как получить справку ВПЛ через Дія

Услуга доступна для граждан, переместившихся с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, осаде.

Чтобы получить справку ВПЛ в Дія, перейдите в раздел Услуги — Получить статус ВПЛ — и подать заявку.

Какие данные нужно указывать

Указать необходимые следующие сведения:

текущее местонахождение ( подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

данные карты єПідтримка;

потребности на месте пребывания ( в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.п.).

Когда справка появится в Дія

В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в Дія, а после обработки информации на карту єПідтримка перечислят средства.

Почему Дія выдает ошибку

Иногда при оформлении статуса ВПЛ через Дія программа выдает ошибку. Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытаются войти одновременно. В этом случае повторите попытку через некоторое время.

Также зарегистрироваться как ВПЛ можно и в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения.

Где еще можно получить справку ВПЛ

Получить справку ВПЛ можно в:

исполнительных органах в сельских, поселковых, городских советах;

центры предоставления административных услуг;

структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и в Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах ( в случае их создания) советов.

Как заказать услугу

Подать заявление на получение услуги можно лично или посредством законного представителя.

Услугу предоставляют бесплатно.

Для чего нужна справка ВПЛ

Справка внутри перемещенного лица понадобится при:

открытии счетов в банках;

восстановлении или вклеивании фотографии в паспорт гражданина Украины;

получении социальных выплат и компенсаций;

уплате налогов по месту жительства;

обращении в сервисные центры МВД;

причислении в школу или детсад.

В Минреинтеграции отмечают, что юридическая сила справки ВПЛ в Действии определена постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. №509.

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