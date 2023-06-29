Льгота для переселенцев: ВПЛ могут разрешить бесплатно проживать во временном жилье до конца войны 29 июня, 16:21 ВПЛ могут разрешить не платить за жилье до конца войны (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

ВПЛ могут разрешить не платить за жилье до конца войны

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9310 о внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц относительно некоторых вопросов обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания, которым предлагается предусмотреть неограниченный срок проживания отдельных категорий ВПЛ во временном жилье.

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Это право предоставляется органом местного самоуправления до завершения военного положения. За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

«Указанная норма закона продиктована невозможностью обеспечить всех ВПЛ жильем на постоянной основе, тем более с учетом растущего их количества… В то же время, среди ВПЛ есть также социально незащищенные и особо уязвимые категории населения (например, лица с инвалидностью, пенсионеры, лица из числа детей-сирот, многодетные семьи и т. д. ). Представляется, что для таких лиц, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать, ограничение срока временного проживания в стране, где идет война, является нормой, что создает для них неблагоприятные обстоятельства, которые в дальнейшем превращаются фактически в борьбу за выживание», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается определить, что в период действия военного положения определенные Кабинетом Министров Украины категории внутренне перемещенных лиц имеют право на бесплатное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в определенном органами местного самоуправления временном жилье без ограничения срока.

Сегодня ВПЛ не платят за временное жилье в течение шести месяцев

Сейчас ВПЛ обеспечиваются возможностью бесплатного проживания во временном жилье (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента постановки на учет внутренне перемещенного лица.

При этом для многодетных семей, лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста этот срок может быть продлен однако не определено на какой срок.

Напомним, в 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и в дальнейшем будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.