Переселенцы-2023. В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПЛ — куда подавать документы 15 августа, 15:44 В Киеве сформируют Совет по вопросам ВПЛ (Фото:КГГА)

Началось формирование Советов по вопросам ВПЛ при Киевской городской и областной военных администрациях.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Кто и куда может подать документы

К участию в отборе приглашают внутренних переселенцев и представителей общественных объединений, которые занимаются защитой прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Документы от желающих войти в состав Совета по вопросам ВПЛ при Киевской ОВА будут принимать до 24 августа 2023 года на электронный адрес: usznpchk@gmail.com. Их перечень можно посмотреть по ссылке.

От кандидатов в Совет по вопросам ВПЛ при Киевской городской военной администрации (КМВА) документы будут принимать до 1 сентября 2023 года. Их можно подать в электронной и/или бумажной форме по адресу: просп. Любомира Гузара, 7, г. Киев, 03165 (Департамент социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (КГВА) и на электронную почту: social@kyivcity.gov.ua.

С перечнем необходимых документов и более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, недавно Правительство утвердило положение о Советах по вопросам ВПЛ при местных органах власти. Среди их основных задач — содействие социальной защите ВПЛ, их трудоустройству, обеспечению жильем, предоставление психосоциальной, медицинской и правовой помощи и тому подобное.