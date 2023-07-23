Упрощено для ВПЛ: список документов для получения водительского удостоверения переселенцами изменен 23 июля, 07:55 Переселенцам теперь проще получить водительское удостоверение (Фото:planet_fox / Pixabay)

Отныне для получения водительского удостоверения граждане с временно оккупированных территорий могут предоставлять справку ВПЛ.

Об этом сообщило Минреинтеграции.

Переселенцам теперь проще получить водительское удостоверение

По действующим правилам для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

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«Однако эта норма усложняет получение водительского удостоверения гражданами, которые зарегистрированы на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства. Это обсуждалось во время совещания под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 года № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Отныне гражданам достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7354, позволяющий будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть, не посещая автошколу.