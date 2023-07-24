Переселенцы-2023: что изменилось в подаче заявления на компенсацию за предоставление жилья ВПЛ
Владельцы недвижимости могут предоставить жилье ВПЛ дистанционно (Фото:depositphotos / Kryzhov)
Владельцы недвижимости могут предоставить временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы Прихисток, даже находясь за границей. А также получить компенсацию за бесплатное размещение таких лиц в своих жилых помещениях.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Какой размер компенсаций за предоставление жилья ВПЛ
За бесплатное предоставление жилья переселенцам в рамках программы Прихисток можно получить денежную месячную компенсацию от государства за размещение одной ВПЛ:
— 450 грн — в теплый период года;
— 900 грн — в отопительный сезон.
Для того, чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на сайте Прихисток и разместить объявление о предоставлении жилья ВПЛ.
Отныне заявление на компенсацию можно отправлять онлайн
Подать же заявку на компенсацию после размещения переселенцев можно не только лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположения жилого помещения, но и дистанционно.
Для этого нужно отправить письмо-уведомление и копии подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Это нужно сделать не позднее чем на следующий день после размещения ВПЛ.
Далее ежемесячно не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца на этот же электронный адрес нужно прислать заявление на компенсацию.