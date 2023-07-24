Переселенцы-2023: что изменилось в подаче заявления на компенсацию за предоставление жилья ВПЛ 24 июля, 08:25 Владельцы недвижимости могут предоставить жилье ВПЛ дистанционно (Фото:depositphotos / Kryzhov)

Владельцы недвижимости могут предоставить временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы Прихисток, даже находясь за границей. А также получить компенсацию за бесплатное размещение таких лиц в своих жилых помещениях.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Какой размер компенсаций за предоставление жилья ВПЛ

За бесплатное предоставление жилья переселенцам в рамках программы Прихисток можно получить денежную месячную компенсацию от государства за размещение одной ВПЛ:

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— 450 грн — в теплый период года;

— 900 грн — в отопительный сезон.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на сайте Прихисток и разместить объявление о предоставлении жилья ВПЛ.

Отныне заявление на компенсацию можно отправлять онлайн

Подать же заявку на компенсацию после размещения переселенцев можно не только лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположения жилого помещения, но и дистанционно.

Для этого нужно отправить письмо-уведомление и копии подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Это нужно сделать не позднее чем на следующий день после размещения ВПЛ.

Далее ежемесячно не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца на этот же электронный адрес нужно прислать заявление на компенсацию.