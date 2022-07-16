Переселенцев нельзя выселять из школ без предоставления им другого жилья — Верещук

16 июля, 19:18
Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Перед началом нового учебного года в Минреинтеграции начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные заведения намерены их выселять.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, за период с 7 по 13 июля на горячие линии поступило 312 таких обращений.

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Она отметила, что не единичными являются случаи, когда с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное убежище.

На межведомственном совещании по этому вопросу было решено, что местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев, а временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

«Люди, которые вынуждены были временно переселиться в учебные заведения, к началу учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем — пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия их выселение недопустимо», — подчеркнула Верещук.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Переселенцы Школы Ирина Верещук жилье для ВПО ВПЛ Минреинтеграции

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