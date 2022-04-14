Пересечение границы мужчинами. Что нужно знать, чтобы избежать недоразумений лицам призывного возраста 14 апреля, 01:18 Цей матеріал також доступний українською Как пересечь границу мужчинам призывного возраста — министерский справочник (Фото:dpsu.gov.ua)

Ряд украинских министерств разработали справочник для пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, сопровождающих детей и других лиц. Целью документа является помощь во избежании недоразумений на границе.

В частности, некоторым категориям мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающих детей и других лиц со специальным статусом, разрешено выезжать за пределы Украины в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Справочник разработан с участием:

Государственной пограничной службы Украины

и

экспертами проекта международной технической помощи SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance.

Для кого разработан справочник по пересечению границы

В справочнике указаны документы, которые необходимо предъявить при пересечении границы. Он пригодится мужчинам, которые:

сопровождают детей;

ухаживают за членами семьи, другими лицами;

имеют инвалидность.

Мужчины, сопровождающие детей

К таким лицам относятся:

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители ( усыновители), опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич диабет I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, но которой не установлена инвалидность;

мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Мужчины, которые ухаживают за членами семьи и другими лицами

В призывном возрасте может пересечь границу:

мужчина, занятый постоянным уходом за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены, которые по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном постороннем уходе;

мужчина, имеющий жену из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекун лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

мужчина, занятый постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы, или лицом, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

работники заведений, осуществляющих постоянный уход ( домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания ( оказание социальных услуг), центров предоставления социальных услуг).

Какие документы необходимо предъявить при пересечении границы

Для мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет:

свидетельства о рождении детей ( трех и более);

свидетельство о регистрации брака с матерью детей ( трех и более),

или

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

или

решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом,

или

нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определен место жительства детей с отцом;

удостоверение родителей многодетной семьи ( см. приложение 1).

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Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет:

свидетельство о рождении ребенка ( детей);

свидетельство о смерти матери ребенка,

или

решение суда о лишении матери родительских прав,

или

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав,

или

решение суда о признании матери безвестно отсутствует,

или

решение суда об объявлении матери умершей,

или

решение суда об определении места жительства ребенка с отцом,

или

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с отцом.

Для усыновителя:

свидетельство о рождении ребенка;

решение суда об усыновлении.

Для мужчин с инвалидностью:

свидетельство о рождении ребенка ( детей);

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией за

формой No 157−1/о ( см. приложение 9),

или

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или

пенсионное удостоверение ( см. приложение 10),

или

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с украинским законодательством ( см. приложение 2),

или

справка о получении льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, выдана структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета.

Полный список документов (с образцами) для пересечения границы представителями каждой категории вы найдете по этой ссылке.

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