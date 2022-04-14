Пересечение границы мужчинами. Что нужно знать, чтобы избежать недоразумений лицам призывного возраста

14 апреля, 01:18
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Как пересечь границу мужчинам призывного возраста — министерский справочник (Фото:dpsu.gov.ua)

Как пересечь границу мужчинам призывного возраста — министерский справочник (Фото:dpsu.gov.ua)

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Ряд украинских министерств разработали справочник для пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, сопровождающих детей и других лиц. Целью документа является помощь во избежании недоразумений на границе.

В частности, некоторым категориям мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающих детей и других лиц со специальным статусом, разрешено выезжать за пределы Украины в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Справочник разработан с участием:

  • Государственной пограничной службы Украины

и

  • экспертами проекта международной технической помощи SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance.
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Для кого разработан справочник по пересечению границы

В справочнике указаны документы, которые необходимо предъявить при пересечении границы. Он пригодится мужчинам, которые:

  • сопровождают детей;
  • ухаживают за членами семьи, другими лицами;
  • имеют инвалидность.

Мужчины, сопровождающие детей

К таким лицам относятся:

  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
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  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • родители (усыновители), опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, но которой не установлена инвалидность;
  • мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Мужчины, которые ухаживают за членами семьи и другими лицами

В призывном возрасте может пересечь границу:

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  • мужчина, занятый постоянным уходом за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены, которые по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • мужчина, имеющий жену из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены из лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекун лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;
  • мужчина, занятый постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы, или лицом, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (оказание социальных услуг), центров предоставления социальных услуг).

Какие документы необходимо предъявить при пересечении границы

Для мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет:

  • свидетельства о рождении детей (трех и более);
  • свидетельство о регистрации брака с матерью детей ( трех и более),

или

  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

или

  • решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом,

или

  • нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определен место жительства детей с отцом;
  • удостоверение родителей многодетной семьи (см. приложение 1).
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Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет:

  • свидетельство о рождении ребенка (детей);
  • свидетельство о смерти матери ребенка,

или

  • решение суда о лишении матери родительских прав,

или

  • решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав,

или

  • решение суда о признании матери безвестно отсутствует,

или

  • решение суда об объявлении матери умершей,

или

  • решение суда об определении места жительства ребенка с отцом,

или

  • решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с отцом.

Для усыновителя:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • решение суда об усыновлении.

Для мужчин с инвалидностью:

  • свидетельство о рождении ребенка (детей);
  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией за
  • формой No 157−1/о (см. приложение 9),

или

  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или

  • пенсионное удостоверение (см. приложение 10),

или

  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с украинским законодательством (см. приложение 2),

или

  • справка о получении льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, выдана структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета.

Полный список документов (с образцами) для пересечения границы представителями каждой категории вы найдете по этой ссылке.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Граница Минобороны Украины Мобилизация Минсоцполитики Пограничный контроль Пограничник Соцсектор Выезд за границу

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